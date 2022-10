Cijene nafte porasle prema 97 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u četvrtak na međunarodnim tržištima prema 97 USD, podstaknute optimizmom zbog rekordnog američkog izvoza i znacima popuštanja straha od recesije.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podneva bila viša 87 centi i iznosila je 96,56 USD. Na američkom se tržištu barelom se trgovalo po 1,6 USD višoj cijeni od 89,51 USD, prenosi SEEbiz.

Tržišta je podstakao podatak o rekordnom izvozu nafte iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD), koji je dostigao 5,1 milion barela dnevno. Ulagači su ga protumačili kao znak solidne potražnje, zanemarivši podatak o rastu zaliha u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u prošloj sedmici.

Dolar je oslabio odražavajući procjene da bi američka centralna banka mogla ublažiti politiku agresivnog podizanja kamatnih stopa. Slabija američka valuta pojeftinjuje naftu za kupce s ostalim valutama, podupirući potražnju.

Izrazitiji rast cijena spriječila je zabrinutost za kinesku potražnju. Ulagači su početkom sedmice prodavali kineske dionice, strahujući od slabijeg rasta privrede koje koče politika nulte tolerancije prema koronavirusu i kriza na tržištu nekretnina.

Kina je najveći svjetski potrošač energije.

Podaci Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel korpe nafte njenih članica u srijedu poskupio 76 centi na 93,32 USD.

