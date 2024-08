Cijene nafte porasle na kraju sedmice

London, (MINA-BUSINESS) – Sirova nafta blago je porasla u današnjem trgovanju, što je prvi rast u pet dana.

Međutim, vrlo je vjerojatno da će cijene nafte padati na sedmičnom nivou, prenosi SEEbiz.

Na tržištima postoji određeni pesimizam u vezi sa potražnjom, dok su obnovljeni pregovori o mogućem prekidu vatre u Gazi ublažili zabrinutost oko prekida opskrbe.

Barel zapadnoteksaške sirove nafte od 159 litara za isporuku u oktobru koštao je 73,11 USD popodne po singapurskom vremenu, 11 centi više nego u četvrtak.

Sjevernomorska nafta Brent za isporuku u oktobru porasla je deset centi na 77,32 USD.

Kako javlja novinska agencija Reuters, cijene 159-litarskog barela zapadnoteksaške nafte ove sedmice su dosad pale pet odsto, dok su cijene sjevernomorske nafte Brent pale tri odsto.

