Cijene nafte porasle iznad 87 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u četvrtak na međunarodnim tržištima iznad 87 USD budući da trgovci i dalje računaju na oporavak potražnje u Kini, a dodatni podsticaj bio im je i tek blagi rast zaliha u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Na londonskom tržištu je cijena barela nakon podne bila viša 1,04 USD nego na zatvaranju trgovine u srijedu i iznosila je 87,16 USD. U istom je iznosu barel poskupio i na američkom tržištu, gdje se njime trgovalo po 81,19 USD.

Trgovci su se usredsredili na očekivanja o oporavku potražnje u Kini nakon ublažavanja strogih mjera suzbijanja zaraze covidom, prenosi Hina.

“Razmak između ponude i potražnje na tržištima robe znatno će se smanjiti bude li otvaranje Kine, najvećeg pokretača potražnje za robom u svijetu, slijedilo zacrtani plan i očekujemo da će biti ispunjeni uslovi za priliv kapitala u robu”, naveo je Ehsan Khoman iz MUFG-a.

Podršku tržištima pružili su i podaci iz SAD-a, koji su pokazali upola slabiji rast zaliha sirove nafte u prošloj sedmici nego što se očekivalo, za samo nešto više od 500 hiljada barela.

Trgovci su zadovoljni i podatkom o rastu američkog bruto domaćeg proizvoda (BDP) u četvrtom prošlogodišnjem tromjesečju, po analiziranoj stopi od 2,9 odsto, višoj nego što su očekivali.

Rast je ipak znatno usporio na kraju godine, uz godišnju stopu rasta od jedan odsto, gotovo upola nižu nego u prethodnom tromjesečju, budući da su podignute kamatne stope zakočile potražnju.

Ekonomisti procjenjuju da će svjetska ekonomija ove godine porasti samo nekih dva odsto, pokazuje Reutersova anketa, a rast bi mogao biti i slabiji.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njezih članica u srijedu pojeftinio 30 centi, na 84,59 USD.

