Cijene nafte porasle iznad 83 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u srijedu iznad 83 USD, pod uticajem nagovještaja snažne potražnje i nagađanja o mogućem poremećaju u snabdijevanju iz Rusije, nakon ukrajinskog napada na rafinerije.

Na londonskom tržištu je nakon podna, cijena barela s rokom isporuke u maju bila viša 1,54 USD nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 83,46 USD. U Njujorku je barel s rokom isporuke u aprilu poskupio 1,59 USD, na 79,15 USD.

Trgovci su se u srijedu fokusirali na naznake snažne potražnje, prenosi Hrportfolio.

Zalihe sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) pale su u prošloj sedmici 1,5 miliona barela, prema podacima Ministarstva energetike, nešto snažnije nego što su analitičari očekivali. Stopa iskorišćenosti rafinerijskih kapaciteta porasla je 1,9 procentnih poena, na 86,8 odsto.

Rafinerije u SAD-u postupno završavaju redovne radove na održavanju.

Pad zaliha u SAD-u nadovezao se na procjenu Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) da bi potražnja u ovoj godini trebalo da poraste 2,25 miliona barela dnevno, oslonjena na potražnju u Kini.

Analitičari istovremeno procjenjuju izglede za poremećaje u snabdijevanju, nakon napada ukrajinskih dronova u Rusiji i požara u najvećoj rafineriji proizvođača nafte Rosnefta.

“Očekivanja cijena naglo su krenula uzlaznom putanjom, što je razumljivo nakon kontinuiranih napada na ruske rafinerije”, objasnio je Tamas Varga iz brokerske kuće PVM.

Podšku cijenama nafte i drugih hartija od vrijednosti pružile su i procjene da blago ubrzanje inflacije u SAD-u u februaru neće odvratiti centralnu banku od snižavanja kamatnih stopa najkasnije sredinom godine.

U bilješci klijentima, analitičari Capital Economicsa napisali su da i dalje predviđaju da će Federalne rezerve (Fed) početi da ublažavaju monetarnu politiku “oko juna”.

OPEC je u odvojenom izvještaju objavio da je u utorak barel korpe nafte njegovih članica poskupio 25 centi na 82,61 USD.

