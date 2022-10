Cijene nafte porasle drugu sedmicu zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte na svjetskim tržištima porasle su prošle sedmice, druge zaredom, jer su popustila strahovanja od recesije.

Trgovce međutim zabrinjava usporavanje rasta kineske ekonomije, zbog proširenja restriktivnih mjera protiv covida-19.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je 2,7 odsto na 96,07 USD, dok je u Njujorku barel poskupio 3,7 odsto na 88,2 USD, prenosi Hina.

Na naftnim tržištima i dalje vlada nesigurnost, pa jedan dan cijene barela porastu, a već drugi padnu.

Podršku cijenama pruža nedavna odluka Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika o smanjenju snabdijevanja za dva miliona barela dnevno od novembra i skorašnje stupanje na snagu embarga Evropske unije (EU) na rusku naftu i derivate.

“OPEC-ovo smanjenje proizvodnje od novembra i nove sankcije EU na rusku naftu od 5. decembra trebalo bi da pozitivno utiču na cijene”, rekao je Stephen Innes iz SPI Asset Managementa.

Cijene barela podstakli su i solidni pokazatelji iz nekih od najvećih svjetskih ekonomija, što je ublažilo strahovanja od recesije.

Nakon dva kvartala pada, bruto domaći proizvod (BDP) Sjedinjenih Američkih Država (SAD) porastao je u trećem tromjesečju 0,6 odsto u odnosu na prethodna tri mjeseca.

I njemačka privreda je porasla u trećem tromjesečju, 0,3 odsto u odnosu na prethodni kvartal, kada je aktivnost uvećana samo 0,1 odsto.

Najveća evropska ekonomija za sada se uspijeva oduprijeti recesiji, uprkos visokoj inflaciji i energetskoj krizi.

“Čini se da je strah od recesije splasnuo u posljednje vrijeme, ali kontinuirano klađenje na zdravi ekonomski rast moglo bi se pokazati nepromišljenim”, upozorio je Tamas Varga iz PVM-a.

Veći rast cijena nafte spriječila je zabrinutost za kinesku potražnju, nakon što su neki kineski gradovi uveli strože mjere za suzbijanje covida-19, uključujući zatvaranje zgrada i čitavih gradskih četvrti.

Kina je najveći svjetski uvoznik sirove nafte, a ove je godine istrajala u strogim mjerama suzbijanja covida-19, što je zakočilo poslovne i ekonomske aktivnost i smanjilo potražnju za gorivom.

“Teško je argumentovano predviđati oporavak nabavke sirove nafte u Kini, s obzirom na neizvjesnost koju stvara njena politika nulte tolerancije prema kovidu”, rekao je analitičar PVM Oil-a, Stephen Brennock.

Međunarodni monetarni fond (MMF) očekuje da će rast kineske ekonomije usporiti u ovoj godini na samo 3,2 odsto, s 8,1 odsto u prošloj godini. U aprilu je MMF procjenjivao da bi rast u ovoj godini mogao iznositi 4,4 odsto.

Nakon što su prošle godine cijene nafte skočile više od 50 odsto, zahvaljujući oporavku ekonomije od koronakrize, od početka ove godine porasle su oko 20 odsto, što je najviše posljedica rata u Ukrajini.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS