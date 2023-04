Cijene nafte pod pritiskom ekonomske neizvjesnosti

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u utorak na međunarodnim tržištima nakon plusa u dva prethodna trgovinska dana, pod pritiskom nesigurnih globalnih ekonomskih izgleda i snažnijeg dolara.

Cijena barela sirove nafte pala je na londonskom tržištu 70 centi na 82,03 USD, a na američkom 65 centi na 78,11 USD, prenosi Hrportfolio.

Jači dolar naftu čini skupljom za vlasnike drugih valuta i obično odražava smanjenu sklonost investitora prema riziku.

Podršku cijenama nafte pružao je optimizam investitora da će putovanja tokom praznika u Kini povećati potražnju za gorivima te očekivanja prošlosedmičnog pada zaliha sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Nedobrovoljna i planirana smanjenja snabdijevanja takođe osiguravaju potporu cijenama nafte. Izvoz nafte iz sjevernog Iraka vjerovatno se neće uskoro ponovno pokrenuti ni nakon mjesec zastoja, a grupa proizvođača OPEC+ u maju počinje dobrovoljne rezove.

Ipak, investitore na oprezu drži potencijalno dalje povećanje kamatnih stopa centralnih banaka, u Sjedinjenim Državama, Britaniji i EU, kojima se želi obuzdati inflacija, a to usporava ekonomski rast i smanjuje potražnju za energijom.

Očekuje se da će Fed, Bank of England i Evropska centralna banka na svojim sljedećim sastancima povisiti kamatne stope. Fed se sastaje 2. i 3. maja.

Trgovci očekuju objavljivanje podataka industrijske grupe Američkog instituta za naftu o stanju zaliha u SAD-u.

OPEC je objavio da je cijena barela korpe nafte njegovih članica u ponedjeljak porasla 44 centa, na 82,3 USD.

