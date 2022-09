Cijene nafte pale više od pet odsto

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima su cijene nafte pale i prošle sedmice, četvrte zaredom, zaronivši na najniže nivoe u osam mjeseci, jer centralne banke zbog visoke inflacije podižu kamatne stope, što bi moglo izazvati recesiju.

Cijena barela na londonskom tržištu skliznula je prošle sedmice 5,7 odsto, na 86,15 USD, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 7,5 odsto, na 78,75 USD, prenosi SEEbiz.

Pad cijena na najniže nivoe od polovine januara je posljedica usporavanja rasta najvećih svjetskih ekonomija i sve većeg rizika od recesije.

Zbog visoke inflacije, centralne banke podižu kamatne stope, što usporava rast ekonomije, a time slabi potražnju za energentima.

Američka i švajcarska centralna banka podignule su prošle sedmice ključne kamate 0,75 postotnih bodova, a britanska i norveška pola boda.

Trgovci strahuju da će viši troškovi zaduživanja zagušiti ekonomski rast i izazvati recesiju, a njihova strahovanja potpirilo je u petak istraživanje S&P Globala, koje je pokazalo pad PMI indeksa poslovne aktivnosti u eurozoni u septembru, treći mjesec zaredom.

“Recesija u eurozoni vrlo je izgledna”, ocijenio je ekonomist S&P Globala Chris Williamson.

Zbog toga su u petak cijene nafte pale oko pet odsto.

“Slabi evropski PMI indeksi, zabrinutost za rast zbog agresivnog zaoštravanja monetarne politike u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Evropi pritisak su rizičnoj imovini. Ni cijene nafte nijesu imune na te bojazni u vezi sa rastom”, objasnio je Giovanni Staunovo iz švajcarske banke UBS.

Negativno je na cijene nafte uticalo i jačanje dolara. Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je prošle sedmice tri odsto i dostigao je novi najviši nivo u 20 godina. A to poskupljuje naftu za kupce drugim valutama, pa negativno utiče na potražnju.

“Strah od recesije, učestalo podizanje kamatnih stopa centralnih banaka i snaga dolara nadjačali su geopolitičke napetosti”, kazao je Tamas Varga iz PVM Oil Associatesa.

