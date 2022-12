Cijene nafte pale na najniže nivoe u ovoj godini

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte na svjetskim tržištima prošle sedmice su pale više od 11 odsto, zaronivši na najniže nivoe u ovoj godini, jer se trgovci plaše recesije, a time i slabljenja potražnje za crnim zlatom.

Cijena barela na londonskom tržištu potonula je prošle sedmice 11,1 odsto na 76,1 USD, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 11,2 odsto na 71,02 USD, prenosi SEEbiz.

Na samom početku prošle sedmice cijene nafte su porasle, jer je na snagu stupio embargo Evropske unije na rusku naftu koja se doprema brodovima.

Uz to, Unija je, zajedno sa članicama G7, odredila limit za cijenu ruske nafte, 60 USD, kako bi smanjila ruske prihode od prodaje nafte.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njezini saveznici, uključujući Rusiju, potvrdili su na redovnoj sjednici odluku s smanjenju proizvodnje za dva miliona barela dnevno.

Sve to je podržalo cijene “crnog zlata”. Međutim, od polovine sedmice cijene nafte našle su se pod pritiskom nakon slabih ekonomskih pokazatelja iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Kine i Evrope.

Osim toga, trgovci se plaše da će američka ekonomija, najveći svjetski potrošač nafte, uroniti u recesiju, na šta su upozorili čelnici nekoliko najvećih banaka i mnogi analitičari.

Prema njima, pitanje je samo hoće li recesija biti plitka ili dublja.

To je posljedica to visoke inflacije zbog čega američka centralna banka od početka godine agresivno povećava ključne kamatne stope.

Posljednja sjednica Fed-a u ovoj godini održava se ove sedmice, a nakon serije povećanja kamata za 0,75 procentnih bodova, na tržištu se procjenjuje da će čelnici centralne banke podići kamate za 0,5 procentnih bodova.

Ove sedmice će sjednice održati i britanska i evropska centralna banka. Od obje se očekuje dalje povećanje kamata za 0,5 procentnih bodova, što bi trebalo oslabiti inflaciju.

Ipak, viši troškovi zaduživanja usporiće privrednu aktivnost, što će značiti i slabiju potražnju za naftom.

Zbog ruskog napada na Ukrajinu, cijene nafte u martu su snažno porasle i u jednom periodu dostigle i 140 USD po barelu, najviše od 2008. godine.

Nakon što su zbog visoke inflacije centralne banke u svijetu počele agresivno povećavati kamatne stope, cijene nafte su postepeno padale prema nivoima od prije ruske invazije.

Posljednjih dana se cijene nafte kreću oko najnižih nivoa u ovoj godini.

