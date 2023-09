Cijene nafte pale ispod 96 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u četvrtak na međunarodnim tržištima ispod 96 USD budući da je zabrinutost za potražnju u okruženju visokih kamatnih stopa zasjenila smanjeno snabdijevanje.

Na londonskom tržištu cijena barela s rokovima isporuke u novembru bila niža 66 centi i iznosila je 95,89 USD. Bareli s rokovima isporuke u decembru pojeftinili su 65 centi na 93,71 USD, prenosi SEEbiz.

Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 76 centi nižoj cijeni, od 92,92 USD.

Podsticaj tržištima u srijedu bio je pad zaliha u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u prošloj sedmici od 2,2 miliona barela, prema vladinim podacima, znatno veći nego što su analitičari očekivali.

Zalihe sirove nafte u američkom čvorištu Cushingu pale su 943 hiljade barela, skliznuvši na najniži nivo u istoriji pod pritiskom snažne snažne rafinerijske i izvozne potražnje. Trgovce brine kvalitet preostale nafte i mogućnost pada zaliha ispod minimalnog operativnog nivoa.

Pad zaliha naglašava slabu ponudu, objašnjavaju analitičari.

U četvrtak je prevagnuo strah da će centralne banke vodećih ekonomija biti prisiljene da istraju u podizanju kamatnih stopa kako bi obuzdale inflaciju koju dijelom potpiruju i više cijene energenata.

Pad zaliha sirove nafte nadovezao se na kontinuirano smanjenje isporuka iz Saudijske Arabije i Rusije, za 1,3 miliona barela dnevno do kraja godine, povrh smanjenog snabdijevanja iz Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika.

Rusija je istovremeno zabranila izvoz goriva kako bi osigurala snabdijevanje domaćeg tržišta. Zabrana neće biti ukinuta tako skoro, ostat će na snazi dok se rusko tržište ne stabilizuje, kazao je u četvrtak ministar energetike Nikolaj Šulginov.

Rusija nije razgovarala s OPEC+ o mogućem povećanju isporuka sirove nafte zbog kompenzacije zabranjenog izvoza goriva, dodao je Kremlj.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u srijedu poskupio 2,61 USD, na 97,08 USD.

