Cijene nafte kliznule ispod 105 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u utorak na međunarodnim tržištima ispod 105 USD budući da je među trgovcima ponovo prevladao strah da će usporavanje ekonomije pogoditi naftnu potražnju, potisnuvši u drugi plan slabo snabdijevanje.

Na londonskom tržištu cijena barela s rokovima isporuke u septembru pala je 1,62 USD na 104,65 USD. Na američkom se tržištu barelom s rokovima isporuke u avgustu trgovalo se po 1,87 USD nižoj cijeni od 100,73 USD, prensi SEEbiz.

Aktivnije se u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) trgovalo barelima s rokovima isporuke u septembru, po 1,76 USD nižoj cijeni od 97,66 USD.

Tržišta je uznemirila vijest da je ruski Gazprom upozrio najmanje jednog kupca u Evropi da zbog vanrednih okolnosti možda neće moći da podmiri obaveze o isporukama gasa, prema pismu u koje je Reuters dobio uvid.

Neimenovani izvor rekao je da je Gazprom aktivirao klauzulu o “višoj sili” zbog turbine za gasovod Sjeverni tok 1 koju je poslao njemačkom Siemensu na servis. Siemens je servis obavio u fabrici u Kanadi koja je blokirala povrat turbine budući da je Gazpromu uvela sankcije.

Vijest je među trgovcima ponovo raspirila strahovanja od slabog snabdijevanja koja su ove godine potencirale zapadne sankcije na rusku naftu i goriva zbog ruske invazije na Ukrajinu.

Međunarodni monetarni fond (MMF) upozorio je da bi obustava isporuka ruskog gasa u Evropu izazvala pad ekonomija u Češkoj, Mađarskoj, Slovačkoj i Italiji oko pet odsto. Cijene su pale budući da pad aktivnosti znači i slabiju potražnju za naftom.

Uteg cijenama bila su i očekivanja da će najnoviji izvještaj pokazati rast američkih zaliha u prošloj sedmici. Analitičari su prognozirali da su zalihe sirove nafte i derivata vjerovatno porasle, a zalihe benzina pale.

Američki institut za naftu (API) objaviće izvještaj tokom dana, a vlada sjutra.

Američki predsjednik Joe Biden posjetio je prošle sedmice najvećeg izvoznika nafte Saudijsku Arabiju kako bi ishodio veću proizvodnju koja bi obuzdala cijene goriva. Međutim, zvaničnici Saudijske Arabije bili su neodređeni u izjavama o proizvodnji.

Saudijski ministar vanjskih poslova rekao je u utorak da su problem kapaciteti za preradu, a ne nafta.

“Do danas nismo primijetili nestašicu nafte na tržištu. Nema dovoljno kapaciteta za preradu, što je takođe problem, pa moramo više ulagati u rafinerijske kapacitete”, rekao je novinarima u utorak u Tokiju princ Faisal bin Farhan Al Saud.

U odvojenom izvještaju Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) objavila je da je barel korpe nafte njenih članica u ponedjeljak koštao 108,76 USD, što znači da je poskupio 4,37 USD u odnosu na prethodni radni dan.

