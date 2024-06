Cijene nafte iznad 85 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u srijedu iznad 85 USD, jer je među ulagačima prevladao optimizam u procjenama potražnje tokom ljetne sezone putovanja u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), uz zabrinutost za snabdijevanje zbog geopolitičkih rizika.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 45 centi nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 85,46 USD.

Na američkom tržištu barel je poskupio 50 centi i njime se trgovalo po 81,33 USD, prenosi Hina.

Trgovce su u utorak razočarali podaci o zalihama u SAD-u na početku ljetne sezone vožnje.

Zalihe nafte porasle su u prošloj sedmici za 914 hiljada barela, prema tržišnim izvorima koji se pozivaju na Udruženje proizvođača API. Porasle su i zalihe benzina, čak 3,84 miliona barela, naveli su izvori.

U srijedu se raspoloženje popravilo, budući da su analitičari uporni u procjeni da su zalihe zapravo smanjene za tri miliona barela. Pažnja se sada okreće službenim podacima.

“Čini se da tržište za sada ignoriše zabrinutost za potražnju, predviđajući da će se zalihe smanjiti na vrhuncu sezone potražnje u trećem kvartalu”, rekao je Suvro Sarkar iz DBS Banka.

Trgovce ohrabruju i naznake snažne fizičke potražnje. Bareli s rokom isporuke u avgustu skuplji su nekih 80 centi od onih koji bi kupcima trebalo da stignu u septembru.

Podršku cijenama pružaju i poremećaji u snabdijevanju iz Rusije, zbog ukrajinskih napada na naftnu infrastrukturu. Pred kraj prošle sedmice, ukrajinski dronovi napali su četiri rafinerije, uključujući najvećeg proizvođača goriva na jugu Rusije u Ilskom.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u utorak barel korpe nafte njenih članica poskupio 29 centi na 86,27 USD.

