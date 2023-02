Cijene nafte iznad 85 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u srijedu iznad 85 USD, balansirajući između potvrđene odluke vodećih proizvođača o smanjenom snabdjevanju i snažnog rasta zaliha u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) koji signaliziraju slabiju potražnju.

Na londonskom tržištu je cijena barela nakon podne bila gotovo nepromijenjena u poređenju s zatvaranjem trgovine u utorak i iznosila je 85,33 USD. Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu gdje se barelom trgovalo po 79 USD.

Ministri članica OPEC-a i njihovi saveznici, uključujući Rusiju, potvrdili su proizvodne ciljeve, prema kojima bi do kraja ove godine trebalo da smanje proizvodnju dva miliona barela dnevno kako bi je prilagodili smanjenoj potražnji, prenosi Hina.

U januaru je deset članica Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) proizvodilo 920 hiljada barela dnevno manje od zacrtanog nivoa, pokazalo je istraživanje Reutersa, uz pad iračkog izvoza i manje snabdjevanje iz Nigerije.

U decembru je proizvodnja za zacrtanim nivoom zaostajala 780 hiljada barela dnevno.

Potpredsjednik ruske vlade, Alexander Novak odvojeno je saopštio da su ruska proizvodnja i izvoz stabilni uprkos zapadnim sankcijama i cjenovnom limitu, ne navodeći brojke.

U prošloj godini Rusija je proizvela 535 miliona tona nafte, odnosno 10,7 miliona barela dnevno, 2,1 odsto više nego u 2021.

Trgovci pažljivo prate dvodnevnu sjednicu američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) u očekivanju odluke o kamatnim stopama.

Predviđanja o skromnijem podizanju kamatnih stopa u SAD-u, četvrtinu postotnog boda, pritisnula su dolarov indeks, što je podržalo cijene nafte, objasnio je analitičar PVM-a Stephen Brennock, budući da je nafta pojeftinila za kupce s drugim valutama.

Pritisak cijenama bio je podatak Američkog instituta za naftu (API) o neočekivanom snažnom rastu zaliha sirove nafte u SAD-u u prošloj sedmici, oko 6,3 miliona barela, prema tržišnim izvorima.

“Komercijalna skladišta u Sjevernoj Americi su puna”, rekao je Norbert Ruecker iz švajcarske banke Julius Baer.

Na američkom tržištu bareli su u terminskim ugovorima skuplji nego na fizičkom tržištu, što signalizira prekomjernu ponudu, dok je na londonskom tržištu situacija obrnuta.

OPEC je odvojeno objavio da je u utorak cijena barela korpe nafte njegovih članica pojeftinila 1,5 USD, na 81,95 USD.

