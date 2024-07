Cijene nafte iznad 84 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u srijedu na međunarodnim tržištima iznad 84 USD, jer je pad zaliha u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) prevagnuo nad zabrinutošću za kinesku potražnju.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 55 centi nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 84,28 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 75 centi višoj cijeni, od 81,51 USD.

Trgovce su na početku sedmice zabrinuli podaci iz Kine, koji nagovještavaju slabiji rast aktivnosti u drugom tromjesečju. Kineski bruto domaći proizvod (BDP) porastao je u periodu od aprila do juna 4,7 odsto, objavila je u ponedjeljak statistička kancelarija, uz kontinuirani pad tržišta nekretnina i slabiju ličnu potrošnju. U prvom tromjesečju uvećan je 5,3 odsto.

U srijedu, tržišta su umirile naznake snažne potražnje u SAD-u na vrhuncu ljetne sezone putovanja. Zalihe nafte pale su u prošloj sedmici 4,4 miliona barela, navode izvori, pozivajući se na podatke Udruženja proizvođača API.

Ministarstvo energetike objaviće danas službene podatke.

Analitičari procjenjuju da bi američka centralna banka u septembru mogla sniziti ključne kamatne stope, budući da su potrošačke cijene u junu pale na mjesečnom nivou prvi put od početka pandemije.

Niži troškovi zaduživanja podstakli bi ekonomsku aktivnost, što bi značilo i snažniju potražnju za energentima.

“Slabiji ekonomski rezultati Kine bili su protivteža raširenim očekivanjima da će kamatne stope u SAD-u biti snižene u narednim mjesecima”, rekao je nezavisni naftni analitičar Gaurav Sharma.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u utorak barel korpe nafte njenih članica pojeftinio 87 centi na 84,44 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS