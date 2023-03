Cijene nafte iznad 76 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Obustava izvoza iz iračkog Kurdistana podigla je u ponedjeljak cijene nafte na svjetskim tržištima.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 1,18 USD nego na zatvaranju trgovanja na kraju prošle sedmice i iznosila je 76,17 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,28 USD višoj cijeni, od 70,54 USD.

Ulagače su umirile intervencije regulatora u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Švajcarskoj kako bi se spriječila kriza u bankarskom sektoru koja bi teško pogodila ekonomiju i potražnju za naftom, prenosi SEEbiz.

Posrnulog Credit Suisse-a preuzeo je, uz posredovanje regulatora, veći domaći konkurent UBS, a First Citizens BancShares saopštio je da će preuzeti depozite i zajmove propale Sillicon Valley banke.

Na početku sedmice, cijene nafte podržala je i vijest o subotnjoj obustavi izvoza nafte iz iračkog dijela Kurdistana, nakon što je Bagdad u arbitražnom postupku izborio pravo na odobravanje isporuka preko Turske.

Irački Kurdistan na tržište šalje u prosjeku 450 hiljada barela dnevno.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS