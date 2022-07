Cijene nafte iznad 101 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su se u četvrtak iznad 101 USD, budući da je tijesno snabdijevanje nadjačalo strahove od pada aktivnosti u svjetskoj ekonomiji, koji bi naštetio potražnji.

Na londonskom tržištu barelom se nakon podna trgovalo po 61 cent višoj cijeni, od 101,3 USD. U Njujorku je barel poskupio 65 centi, na 99,18 USD, prenosi Hina.

Trgovce je i u četvrtak mučio strah od recesije, koji je u utorak spustio cijene nafte za više od deset USD, budući da bi pad aktivnosti značio i slabiju potražnju za energentima.

Trgovinu je obilježila nervoza koja se ogledala u oscilacijama cijena u rasponu od minus dva do plus jedan USD.

Analitičari smatraju da se i dalje može očekivati cijena od 100 USD po barelu.

Trgovci provjeravaju i hoće li Caspian Pipeline Consortium (CPC) obustaviti isporuke nafte nakon što mu je ruski sud rekao da na 30 dana obustavi aktivnosti zbog zagađenja okoline.

U srijedu CPC je i dalje isporučivao naftu gasovodom koji doprema oko jedan odsto globalne ponude.

Vašington je nagovijestio da bi snabdijevanje moglo ostati ograničeni i u narednom periodu, budući da je u srijedu postrožio sankcije Iranu, pojačavajući pritisak na Teheran u pregovorima o oživljavanju sporazuma o iranskom nuklearnom programu iz 2015. godine.

Sjedinjene Američke Države (SAD) su se povukle iz sporazuma za vrijeme predsjedničkog mandata Donalda Trumpa.

„Strah od recesije i dalje jača i to, naravno, otvara pitanja o izgledima za potražnju. No, osnovni pokazatelji i dalje podržavaju cijene, što znači da je prostor za dalji pad cijena relativno ograničen”, zaključuje ING-ov Warren Patterson.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) nije objavila cijenju barela korpe nafte njenih članica.

