Cijene nafte ispod 79 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u petak ispod 79 USD, jer su procjene o slabijoj potrošnji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) zbog uragana Miltona i normalizacija proizvodnje u Libiji bile protivteža nagađanjima o mogućem izraelskom napadu na iranska naftna postrojenja.

Na londonskom tržištu barelom se nakon podna trgovalo po 66 centi nižoj cijeni nego na prethodnom zatvaranju trgovine, od 78,74 USD.

Na američkom tržištu cijena mu je bila niža 65 centi i iznosila je 75,2 USD, prenosi Hina.

Cijene naftne snažno su oscilirale u proteklim danima, prateći nagađanja ulagača o mogućem izraelskom napadu na iransku naftnu infrastrukturu.

Krajem prošle sedmice, američki predsjednik Joe Biden kazao je da bi, da je na mjestu Izraela, izabrao drugu metu.

U srijedu je Biden razgovarao telefonom s izraelskim premijerom, Benjaminom Netanyahuom, a analitičari ANZ-a zaključili su da se sve više strahuje da uticaj saveznika na izraelsku strategiju kopni.

Izraelski ministar odbrane, Yoav Gallant, poručio je nakon razgovora da će napad na Iran biti „smrtonosan, precizan i neočekivan”.

Arapske zemlje u Persijskom zalivu lobiraju istovremeno u Vašingtonu da se spriječi izraelski napad na iranska naftna postrojenja, strahujući da bi i njihova infrastruktura mogla biti napadnuta ako sukob eskalira, rekla su tri izvora.

Iranski zvaničnik upozorio je da bi Teheran, u slučaju izraelskog napada, mogao uzvratiti napadom na naftna postrojenja u Perisjskom zalivu.

“Potencijalni izraelski napad na iransku naftnu infrastukturu mogao bi dvojako uticati na tržišta. Ulagači računaju na rezervne kapacitete drugih proizvođača, ali i na značajnu premiju na geopolitički rizik u slučaju napada”, napisali su u bilješci klijentima analitičari Barclaysa.

Uzlazni trend cijena zakočila su u petak i nagađanja da bi ulagan Milton mogao smanjiti potrošnju goriva u SAD-u.

Milton je na Floridi usmrtio najmanje deset ljudi, prekinuvši snabdijevanje strujom. Potrošnja goriva mogla bi se smanjiti u nekim dijelovima SAD-a zbog velikih oštećenja.

Libijska naftna firma, National Oil Corporation, odvojeno je u četvrtak objavila da je podigla proizvodnju blizu nivoa prije političke krize, na 1,22 miliona barela dnevno. Zbog sukoba političkih stranaka oko imenovanja guvernera centralne banke i podjele prihoda od nafte, bila se spustila na samo 400 hiljada barela dnevno.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u četvrtak poskupio 19 centi na 77,23 USD.

