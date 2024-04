Cijene nafte dodatno porasle

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte ponovno su porasle u današnjem azijskom trgovanju, iako su ovoga puta poskupljenja bila blaža nego prethodnih dana.

Ulagači su zabrinuti zbog daljnje eskalacije na Bliskom istoku, prenosi SEEbiz.

Teksaška laka nafta za isporuku u maju poskupila je 22 centa na 86,81 USD za barel. Junski terminski ugovori za sjevernomorsku naftu Brent porasli su 40 centi na 91,05 USD.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu zaprijetio je posljedicama ako Iran napadne njegovu zemlju. Iran je ranije najavio mjere odmazde nakon navodnog izraelskog vazdušnog napada na zgradu iranske ambasade u sirijskom glavnom gradu Damasku, u kojem je ubijeno nekoliko ljudi.

Cijene nafte snažno su porasle od početka marta. Za to vrijeme nafta Brent poskupila je oko devet odsto.

Uz napetu geopolitičku situaciju u naftom bogatoj regiji Bliskog istoka, politika cijena naftnog kartela OPEC+, koji uključuje države članice Organizacije proizvođača nafte (OPEC) i druge zemlje proizvođače poput Rusije, također ima značajan uticaj na kretanje cijena nafte.

OPEC+ je prije nekoliko dana odlučio da insistira na smanjenju proizvodnje u prvoj polovini godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS