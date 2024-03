Cijene nafte blizu 86 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u četvrtak na međunarodnim tržištima blizu nivoa od 86 USD, balansirajući između pada zaliha u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i nagađanja da bi se moglo odgoditi sniženje kamatnih stopa.

Na londonskom tržištu je cijena barela nakon podne bila gotovo nepromijenjena u odnosu na zatvaranje trgovine u četvrtak i iznosila je 85,78 USD. U srijedu je zaključila trgovinu u minusu 1,43 USD, prenosi SEEbiz.

Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu gdje se barelom trgovalo po 81,07 USD. U srijedu je zaključio trgovinu u minusu 1,46 USD.

Trgovce je razočarala američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) napomenom da će sniziti kamatne stope tek kada bude sigurnija da se inflacija stabilno spušta prema ciljanih dva odsto.

Objava je podstakla špekulacije da bi ih mogli sniziti tek u drugoj polovini godine, a do sada se nagađalo da će ih sniziti početkom ljeta.

U četvrtak su se cijene stabilizovale budući da se fokus tržišta preusmjerio na pad zaliha u SAD-u u prošloj sedmici, dva miliona barela, prema vladinim podacima, zbog pojačanog izvoza i prerade u rafinerijama. Analitičari su procijenili da su se zadržale na nivou prethodne sedice.

Smanjile su se i zalihe benzina, 3,3 miliona barela, signalizirajući pojačanu potražnju za gorivom.

