Cijene nafte blizu 83 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na početku nove sedmice cijene nafte zadržale su se blizu 83 USD budući da su podaci iz Kine bacili sjenku na optimistične procjene o potražnji.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila viša 33 centa nego na zatvaranju trgovine na kraju prošle sedmice i iznosila je 82,95 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 25 centi višoj cijeni, od 78,7 USD.

Raspoloženje na tržištima obilježile su prošle sedmice procjene o potražnji na pragu ljetne sezone vožnje u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), prenosi SEEbiz.

Američka investiciona banka Goldman Sachs izračunala je da će zbog sezonski uslovljenog skoka potražnje tržište u trećem tromjesečju bilježiti minus u snabdjevanju od 1,3 miliona barela.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) potvrdila je u srijedu da u ovoj godini očekuje rast potražnje 2,2 miliona barela dnevno. Upravo je optimistična procjena o potražnji bila argument u prilog odluci o postupnom povećavanju snabdjevanja od kraja godine. Trenutno je smanjuju 5,86 miliona barela dnevno.

Najavljeno povećanje snabdjevanja zakočilo je cijene nafte u proteklim sedmicama pa su Saudijska Arabija i Rusija upozorile da bi OPEC+ mogao i odgoditi plan ili čak povući odluku bude li potrebno. Rusija i Irak proizvodili su više od dodijeljenih im kvota i prošle sedmice su obećali da će proizvodnju svesti u dogovorene okvire.

