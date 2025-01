Cijene nafte blizu 82 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u četvrtak na blizu 82 USD, jer se trgovci, nakon novog paketa američkih sankcija Rusiji, okreću inauguraciji novog američkog predsjednika, Donalda Trumpa, nagađajući o reakciji na poteze kabineta na odlasku.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodno zatvaranje trgovine i iznosila je 81,91 USD.

Značajnijih promjena u cijeni nije bilo ni na američkom tržištu, gdje se barelom trgovalo po 79,86 USD.

Tržišta je u srijedu zatekao novi paket američkih sankcija Rusiji, prenosi Hina.

Američki predsjednik na odlasku, Joe Biden, usvojio je niz novih kaznenih mjera kako bi pojačao pritisak na Moskvu pred kraj mandata i zatvorio moguće “rupe”.

Ministarstva finansija i spoljnih poslova uvela su sankcije za više od 250 firmi i pojedinaca, uvrstivši na popis i grupu njih u Kini, Turskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Maleziji, kako bi spriječila zaobilaženje usvojenih mjera. Na udaru su i ruske industrijske firme, povezane s proizvodnjom oružja.

Ministarstvo finansija uvelo je i nova ograničenja za gotovo 100 firmi u ruskom finansijskom, energetskom i logističkom sektoru, što bi moglo da oteža eventualne pokušaje novog kabineta na čelu s Trumpom da ih ukine.

Pažnja trgovaca usmjerila se na Trumpovu inauguraciju.

“Tržište se bliži fazi iščekivanja, odnosno čeka reakciju novog kabineta na sankcije”, rekao je Tamas Varga iz PVM-a.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u srijedu poskupio 41 cent na 81,66 USD.

