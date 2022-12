Cijene nafte blizu 80 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u srijedu blizu 80 USD, podržane nadom da će izmijenjene mjere suzbijanja covida u Kini podržati potražnju i zabrinutost za snabdijevanje iz Rusije zbog zastoja tankera u Bosforu.

Na londonskom tržištu je cijena barela nakon podne bila viša 57 centi nego na zatvaranju trgovine u utorak i iznosila je 79,92 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 35 centi višoj cijeni, od 74,6 USD.

U fokusu tržišta bio je zastoj tankera u Bosforu, prenosi SEEbiz.

Najmanje 20 tankera s naftom čeka u turskim vodama prelaz iz Crnog mora u Mediteran dok njihovi operateri pokušavaju u što kraćem roku ispoštovati nove turske propise o osiguranju, uvedene prije no što je G7 ograničio cijenu ruske nafte, rekli su u utorak izvori u industriji.

G7 je osiguravaocima i prevoznicima zaprijetio sankcijama budu li prevozili rusku naftu skuplju od 60 USD.

Rusija razmatra odgovor na cjenovni limit, uključujući i zabranu prodaje nafte nekim zemljama i utvrđivanje maksimalnog popusta, izvijestio je ruski poslovni list Vedomosti.

Novinska agencija RIA citirala je potpredsjednika ruske vlade da Moskvu brine gomilanje tankera u Bosforskom tjesnacu.

“Ako je povjerenje u neprekinuto snabdjevanje ruskom naftom odigralo ikakvu ulogu u padu cijena u posljednje vrijeme, vjerovatno je počivalo na zabludi. To najbolje pokazuje zastoj tankera u turskim vodama”, rekao je Tamas Varga iz PVM-a.

Podršku cijenama pružila je i kineska najava opsežnijih izmjena mjera suzbijanja covida od početka pandemije, budući da bi mogla podstaći potražnju.

Snažniju potražnju signalizuje i zaliha sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u prošloj sedmici, za oko 6,4 miliona barela, prema tržišnim izvorima koji su imali uvid u izvještaj Američkog instituta za naftu (API).

Značajniji rast zakočilo je upozorenje velikih američkih banaka o vjerovatnoj recesiji u narednoj godini, napominje Reuters.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u utorak pojeftinio 3,39 USD, na 79,77 USD.

