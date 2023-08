Cijena povratne vožnje žičarom za odrasle 23 EUR

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Vožnja žičarom Kotor-Lovćen će u jednom smjeru za odrasle koštati 13 EUR, dok je cijena povratne ulaznice 23 EUR.

„Cijene dječijih karata su značajno niže, pa vožnja žičarom u jednom smjeru košta sedam EUR, odnosno 12 EUR za oba smjera. Za djecu mlađu od dvije godine predviđena je gratis vožnja. Povoljnosti su definisane i za osobe sa invaliditetom (OSI), pa će cijena karte u jednom smjeru iznositi sedam EUR, odnosno 12 EUR za oba pravca“, navodi se u saopštenju preduzeća Žičara Kotor-Lovćen.

Iz preduzeća su saopštili da će žičara za komercijalne vožnje biti otvorena 14. avgusta, sa početkom u deset sati.

„Jedan od najznačajnijih crnogorskih, turističkih infrastrukturnih projekata, na koji se čekalo gotovo čitav vijek je priveden kraju i to godinu i mjesec nakon postavljanja kamena temeljca, što smatramo izuzetnim uspjehom imajući u vidu stepen složenosti kompletnog procesa. Posebnu i najveću zahvalnost iskazujemo predsjedniku Vlade, Dritanu Abazoviću, bez čijeg angažmana i pomoći njegovog tima ovaj projekat ne bi bio završen“, rekli su iz preduzeća.

Oni su kazali da sa ponosom mogu da istaknu da će Crna Gora uskoro imati žičaru sa pogledom na jedan od najljepših zaliva na svijetu, čija konstrukcija, kao i sigurnosna provjera i protokoli, odgovaraju najvišim svjetskim standardima.

„Zahvaljujući strateškom partnerstvu sa Crnogorskom komercijalnom bankom (CKB), koja je pružila finansijsku podršku izgradnji žičare, njihovim klijentima biće omogućene povoljnosti prilikom kupovine karata. Takođe, zahvaljujući povjerenju i podršci koju je Mastercard kroz partnerstvo poklonio projektu, obezbijeđeni su značajni popusti za posjetioce žičare“, dodaje se u saopštenju.

Vlasnici Mastercard platnih kartica u periodu od otvaranja žičare do 15. septembra mogu ostvariti umanjenje cijene u iznosu od pet EUR za svaku kupljenu kartu.

Popusti važe za plaćanja Mastercard platnim karticama koje su izdale sve banke u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini (BiH), bez obzira na tip kartice. Broj vožnji plaćenih istom Mastercard debitnom karticom nije ograničen, odnosno korisnik kartice ima pravo na umanjenje cijene karte, čak i ukoliko se vozi žičarom više puta u periodu trajanja kampanje.

Projekat žičare Kotor – Lovćen realizuje konzorcijum Novi Volvox – LEITNER na osnovu koncesionog ugovora koji je potpisan u decembru 2021. godine. Nedugo zatim, 12. jula prošle godine, položen je i kamen temeljac.

Trasa žičare polazi od Duba, koji se nalazi na teritoriji Opštine Kotor i vodi do lokaliteta Kuk na planini Lovćen, na 1,35 hiljada metara nadmorske visine. Projektovani kapacitet je 48 gondola na nivou od 1,2 hiljade putnika po satu, dok je vrijeme putovanja od stanice Dub do stanice Kuk nepunih 11 minuta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS