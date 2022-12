Cijena nafte raste četvrti dan zaredom

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u četvrtak na međunarodnim tržištima četvrti dan zaredom, na najviši nivo u posljednje dvije i po sedmice, dok su se američke zalihe sirove nafte, lož ulja i mlaznog goriva smanjile u vrijeme američke zimske oluje.

Cijena barela na londonskom tržištu ojačala je 32 centa u popodnevnoj trgovini u odnosu na prethodno zatvaranje, na 82,52 USD, nakon što je u ranijoj trgovini skočila oko 2,7 odsto. Barelom se na američkom tržištu trgovalo po 33 centa višoj cijeni, od 78,62 USD.

Cijene su na oba tržišta u srijedu skočile nakon objave vladinih podataka da su zalihe sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) pale mnogo više nego što su analitičari očekivali u sedmici koja je završila sa 16. decembrom, 5,89 miliona barela, prenosi Hina.

Zalihe derivata, koje uključuju lož ulje i mlazno gorivo takođe su pale suprotno očekivanjima da će porasti.

Pad američkih zaliha dolazi nakon što je potražnja za lož uljem porasla u uslovima snažne zimske oluje u SAD-u, s očekivanim zahlađenjima ispod nule zbog vjetrova sve do južnog Teksasa i uz rekordno niske prognoze za Floridu.

Istovremeno su vazduhoplovni prevoznici otkazali gotovo dvije hiljade letova planiranih za četvrtak i petak, prekinuvši praznične planove za hiljade putnika i odašiljući medvjeđi signal potražnji goriva za putovanja.

Cijene takođe ograničavaju zabrinutost za potražnju usljed porasta broja zaraženih od covida 19 u Kini i strahovi od globalne recesije.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) objavila je da je u srijedu barel korpe nafte njenih članica u odnosu na prethodni dan porastao 1,23 USD, na 79,36 USD.

