Cigarete skuplje deset, a bezdimne 30 centi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Klasične cigarete od ponedjeljka će poskupiti oko deset centi po paklici, dok će za takozvane bezdimne cijena biti povećana oko 30 centi po paklici narednih dana, a najkasnije do 1. februara, saznaju Vijesti kod trgovaca duvanskih proizvoda.

Razlog povećanja cijena je redovno usklađivanje akciza za duvanske proizvode od 1. januara ove godine, prema zahtjevima Evropske unije (EU).

Nove cijene važiće do početka jula, kada je planirano još jedno usklađivanje iznosa akciza i kada bi cigarete mogle ponovo poskupiti za otprilike isti iznos.

Za dio brendova klasičnih cigareta, prema infomacijama Vijesti, cijene će biti već u ponedjeljak, dok bi za dio drugih brendova one bile povećane u utorak ili srijedu.

Specifična akciza na klasične cigarete povećana je sa 49 na 50,5 EUR na hiljadu komada, dok je istovremeno minimalna granica akcize na hiljadu komada cigareta povećana sa 83,5 na 86 EUR.

Kako su objasnili trgovci duvanskih proizvoda, povećanje akciza, koje ulaze u osnovicu i za obračun poreza na dodatu vrijednost (PDV), uslovilo je povećanje cijena klasičnih cigareta.

Akciza na takozvane bezdimne duvanske proizvode plaća se po kilogramu duvanske smjese i ona je januarskim usklađivanjem povećana sa 145 na 190 EUR, što utiče na povećanje cijena oko 30 centi po paklici.

Usklađivanje akciza za bezdimne duvanske proizvode od ranije kasni u odnosu na klasične cigarete, zbog čega je sada kod njih stopa povećanja veća.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS