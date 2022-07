CGO: Poruke zvaničnika EU potvrđuju upozorenja o hitnosti ukidanja “zlatnih pasoša”

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poruke najviših zvaničnika Evropske unije (EU) da Crna Gora mora ukinuti Program ekonomskog državljanstva potvrđuju upozorenja Centra za građansko obrazovanje (CGO) o hitnosti njegovog ukidanja, saopšteno je iz te nevladine organizacije.

„Prilikom posjete visokog predstavnika EU za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku, Josepa Borrella i evropskog komesara za susjedstvo i proširenja, Olivera Varhelyija Crnoj Gori moglo se čuti mnogo važnih poruka, a jedna od njih je i ta da Crna Gora mora ukinuti šemu ‘zlatnih pasoša’ to jest Program ekonomskog državljanstva, koji pored brojnih upozorenja iz EU i dalje ostaje na snazi“, naveli su iz CGO-a u objavi na Twitter nalogu.

Iz te NVO je saopšteno da je Vlada premijera Dritana Abazovića obećala, slično prethodnoj koja to nije ispunila, da ovaj Program neće biti produžen po njegovom isteku koji je predviđen za kraj ove godine.

„Nijesu predočeni razlozi zašto se taj program jednostavno ne ukine, umjesto što se čeka njegov istek“, smatraju u CGO.

Idući korak dalje, aktuelna Vlada je, kako se dodaje, na sjednici od 23. juna dodatno pojednostavila uslove u postupku sticanja državljanstva na ovaj način, smanjujući iznos traženih bankarskih garancija sa minimalnih 2,5 miliona EUR na fiksnih milion EUR, zbog čega je CGO i javno reagovao.

„Podsjećanja radi, CGO podaci govore da je, u skladu sa ovim programom, tokom prošle godine, kao i prvog mjeseca ove dato državljanstvo najmanje 291 licu, od čega najveći broj onim licima koja dolaze iz Rusije“, zaključuje se u saopštenju.

