CGES izvodi značajnu rekonstrukciju dalekovoda vrijednu 2,5 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) saopštio je da je u toku realizacija projekta zamjene postojećih provodnika, izolatora, ovjesne i spojne opreme na 110 kV dalekovodima Perućica – Danilovgrad i Podgorica – Danilovgrad, sa novim specijalnim provodnikom i opremom.

„Ovaj projekat je od izuzetnog značaja za pouzdanost i sigurnost ne samo ovih dalekovoda, već i za stabilnost cijelog elektroenergetskog sistema“, rekli su iz CGES-a.

Radovi će se izvoditi od sjutra do 15. marta.

„S tim u vezi, a u cilju stvaranja uslova za bezbjedno izvođenje predmetnih radova, biće neophodno isključenje više različitih elemenata mreže koja je u vlasništvu Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), odnodno 35 kV i deset kV dalekovoda i niskonaponskih mreža, nekih i višednevno, i to u vremenskom periodu od sedam do 17 sati, nakon čega će se (svakodnevno), svi elementi uključivati“, objasnili su iz CGES-a.

To će, kako su kazali, za posljedicu imati kontinuirano isključenje potrošačkih područja koja se napajaju predmetnim dalekovodima i niskonaponskim mrežama.

O tačnim terminima pojedinačnih isključenja i potrošačkih područja, javnost će, u skladu sa ustaljenom praksom, biti blagovremeno obavještavana od CEDIS-a.

„Svjesni činjenice da beznaponska stanja donose sa sobom neprijatnost potrošačima, CGES sve svoje aktivnosti izvodi u cilju kvalitetnije, sigurnije i stabilnije isporuke električne energije”, zaključuje se u saopštenju.

