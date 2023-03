Češki turoperatori zainteresovani za Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Češki turoperatori zainteresovani su da Crnu Goru uvrste u programe koje nude svojim klijentima, saopšteno je na poslovnoj radionici i prezentaciji koju je u Pragu organizovala Nacionalna turistička organizacija (NTO) u saradnji sa avio-kompanijom Air Montenegro.

Iz NTO su kazali da je poslovna radionica bila prilika da se bliže predstave atraktivnosti Crne Gore, te da se crnogorska turistička privreda poveže sa turoperatorima, turističkim agencijama i medijima iz Češke.

Poslovna radionica realizovana je u okviru sajma turizma Holiday World & Region World u Pragu, koji je počeo u petak i završava danas, a na kojem su lokalne turističke organizacije i crnogorska turistička privreda predstavile cjelokupnu ponudu Crne Gore,

Predstavnici NTO, lokalnih turističkih organizacija i privrede održali su brojne sastanke sa turoperatorima, koji su pokazali veliko interesovanje da uvrste Crnu Goru ili obogate programe za Crnu Goru, koje već nude svojim klijentima.

Predstavnik turoperatora Travel Family, Jan Ryska, rekao je da postoji veliko interesovanje za crnogorsko tržište, te da su ovakvi sastanci najbolja prilika za ostvarenje neke konkretne saradnje sa turističkom privredom.

“Crna Gora je jedna predivna zemlja i već dugo godina imam partnere u Crnoj Gori. Tokom sastanka vidio sam neke nove zanimljivosti o vašoj destinaciji, te ostvario značajne kontakte. Upoznao sam potencijalne partnere i nadam se uspješnoj saradnji tokom ove i narednih godina“, kazao je Ryska.

Direktor turistčke agencije Time Travel, Miroslav Radaković, saopštio je da češko tržište poznaje dobro Crnu Goru i da trenutne projekcije pokazuju da će ova godina biti izuzetno uspješna po pitanju broja čeških turista.

“Duboko vjerujem da poslije ovakve prezentacije, Crna Gora treba da se nađe na mapi omiljenih destinacija za odmor. Vrlo je lako dovesti turiste tokom ljetnjih mjeseci, a raduje me što su aktivnosti NTO i Air Montenegra tokom prethodne godine bile usmjerene ka promociji sjevernog dijela zemlje, te mogućnost kombinovanja odmora na sjeveru i jugu, uz dobru avio konakciju, što može omogućiti da Crna Gora postane cjelogodišnja destinacija za češke turste“, rekao je Radaković.

Turistička privreda i lokalne turističke organizacije koje su učestvovale na radionici imaju velika očekivanja od tog tržišta i smatraju da su im radionice takve vrste najbrži način dolaska do klijenata.

Predstavnik turističke organizacije Montenegro Tourist Service (MTS), Miloš Bulatovič, pohvalio je inicijativu za organizaciju poslovne radionice.

„Potrebno nam je što više sličnih radionica, gdje se putem direktnih sastanaka između privrednika sklapaju konkretni dogovori i rađaju nove ideje. Na konkretnoj radionici učešće su uzeli ozbiljni turoperatori i agencije iz čitave Češke i očekujemo konkretne rezultate već u ovoj sezoni“, poručio je Bulatović.

Radionici su prisustvovali neki od najznačajnijih čeških i slovačkih medija, a ovom prilikom najavljeni su i letovi nacionalne avio-kompanije Air Montenegro, koja je strateški partner NTO.

Direktor prodaje i podrške kupcima kompanije Air Montenegro, Dejan Pižurica, rekao je da su, imajući u vidu potencijal koji Crna Gora ima na češkom tržištu, uložili velike napore da osiguraju dobru avio povezanost.

„Zajedno sa NTO realizovali smo izuzetno uspješne studijske posjete turoperatora i medija, a tokom ove radionice imali smo zadovoljstvo da predstavimo najavljene letove na relaciji Tivat – Prag, Tivat – Brno i Podgorica – Bratislava te smo sigurni da će ovako dobra povezanost rezultirati odličnom posjetom sa češkog i slovačkog tržišta“, poručio je Pižurica.

Prema njegovim riječima Air Montenegro će imati direktne letove ka Pragu od 18. maja do 15. oktobra, i to dva do četiri puta sedmično, dok će direktni letovi ka Brnu biti u periodu od 15. juna do 23. seprembra dva puta nedjljeno. On je najavio i dobru povezanost sa slovačkim tržištem.

“Letovi ka Bratislavi će biti iz Podgorice u periodu od 17. juna do 23. septembara, dva puta sedmično“, dodao je Pižurica.

Predstavnica NTO Milena Vujović kazala je da je zadovoljna što je veliki broj turističkih privrednika prisustvovao radionici.

“Češko tržište od velikog je značaja za Crnu Goru kao turističku destinaciju. Prošle godine imali smo oko 100 odsto više ostvarenih dolazaka čeških turista, a vjerujemo da će ovakve promotivne aktivnosti doprinijeti boljim rezultatima u tekućoj godini. Cilj nam je da osiguramo i dobru posjećenost i sa tržišta Slovačke, te ćemo u narednom periodu imati promotivne aktivnosti usmjerene i ka tom tržištu“, saopštila je Vujović.

