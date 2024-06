CEFTA validatori pozitivno ocijenili Program AEO Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je dobila pozitivnu ocjenu za svoj Program ovlašćenih privrednih subjekata (AEO), saopšteno je iz Uprave carina.

Iz te institucije su objasnili da je CEFTA Validaciona misija za Program AEO Crne Gore, koja je realizovana tokom ove sedmice, nakon temeljnih razmatranja i zajedničkih napora svih učesnika, rezultirala odličnim ishodom.

Predstavnici Uprave carina su u sveobuhvatnim diskusijama predstavili Program AEO, zakonsku legislativu, kriterijume, benefite ovog statusa, što su validatori ocijenili kao značajan napredak u kontinuiranim naporima Uprave da olakša trgovinu za sve pouzdane kompanije.

Posjete odabranim kompanijama, koje imaju AEO status omogućile su CEFTA validatorima da steknu značajan uvid u njihove aktivnosti u međunarodnom lancu snabdijevanja, očekivanja i iskustva sa AEO procesom validacije.

Direktor Uprave carina, Vladimir Bulajić, izrazio je zahvalnost svima koji su učestvovali u postizanju uspješne validacione misije, navodeći da dobijanje AEO statusa predstavlja najveći stepen partnerstva sa privrednim subjektima, koji poštuju carinske propise i ispunjavaju druge propisane kriterijume.

“Cilj ove validacije je uzajamno priznavanje programa AEO u CEFTA-i, što je ključni element u promovisanju bezbjednosti i usklađenosti u regionalnoj trgovini“, ocijenio je Bulajić.

Direktorka projekta u GIZ-u, Tanja Bošković, navela je da uspješna validacija AEO programa Crne Gore ne samo da ubrzava procedure, pojednostavljuje procese i smanjuje troškove, već i poboljšava prekograničnu trgovinu i jača bezbjednost lanca snabdijevanja u regionu.

Ona je istakla izuzetne napore Uprave carina u ovom izazovnom procesu.

Vršiteljka dužnosti direktorke CEFTA Sekretarijata, Danijela Gačević, rekla je da taj važan korak za Upravu carina Crne Gore daje mogućnost za proširenje svih benefita koje nudi AEO na sva druga CEFTA tržišta, ali i otvara vrata za EU jedinstveno tržište, budući da se tokom procesa ocjenjuje usklađenost sa EU i standardima Svjetske carinske organizacije.

Ona je dodala da validirani AEO program daje signal kompanijama da unaprijede svoje procese i razvijaju se u partnera od povjerenja.

Vođa tima CEFTA validacione misije u Crnoj Gori, Ognjen Alagić, rekao je da je, uprkos svim izazovima sa kojima se suočavaju carinske administracije u regionu, ova peta validaciona misija uspješno sprovedena.

„Uprava carina Crne Gore je efikasno odgovorila na sve izazove, pokazujući sposobnost da sprovede sve procedure i ispuni kriterijume potrebne za dobijanje uzajamnog priznanja AEO programa od svih CEFTA strana“, naveo je Alagić.

Program ovlašćenih privrednih subjekata (AEO) Crne Gore od početka je dobio podršku od Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Spoljna trgovina, koji je sufinansiran od Evropske unije i Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a koji sprovodi GIZ.

