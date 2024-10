CEFTA usvojila devet novih sporazuma za unapređenje trgovine

Brisel, (MINA-BUSINESS) – Zajednički komitet CEFTA-e usvojio je danas devet revolucionarnih sporazuma, dizajniranih da transformišu trgovinu i ekonomsku saradnju.

„Ovi sporazumi donose stvarne, opipljive koristi – pojednostavljuju poslovne operacije, stvaraju nove prilike za zapošljavanje i jačaju zaštitu potrošača“, saopšteno je iz CEFTA-e.

To, kako su naveli, predstavlja prekretnicu za ekonomsku saradnju u okviru CEFTA-e.

Samo nekoliko dana uoči obilježavanja desetogodišnjice Berlinskog procesa, CEFTA pravi odlučan korak ka ostvarivanju vizije Zajedničkog regionalnog tržišta.

Utemeljeni na pravilima i najboljim praksama Evropske unije (EU), ovi sporazumi će približiti CEFTA tržišta jedinstvenom tržištu EU i otključati potencijal novog Plana rasta EU.

Vršiteljka dužnosti direktora CEFTA Sekretarijata, Danijela Gačević, kazala je da je CEFTA od suštinske važnosti za slobodno kretanje robe i usluga, podstičući privredni rast i integraciju.

„Ovim odlukama stvaramo snažniji i ujedinjeniji ekonomski prostor u kojem preduzeća mogu brže rasti, a potrošači su zaštićeni čak i kada kupuju van svojih lokalnih tržišta. Ovo je značajan trenutak za CEFTA-u, jer se približavamo punom usklađivanju sa tržištem EU“, rekla je Gačević.

Prema njenim riječima, koristi će se osjetiti širom CEFTA-e.

„Mala i srednja preduzeća će biti osnažena za izvoz i maksimalno korištenje digitalnih tržišta, dok ćemo svi mi imati koristi od većeg izbora, boljih cijena i kvaliteta, kao i snažnije zaštite potrošača“, dodala je Gačević.

Sporazumi se odnose na priznavanje AEO programa, olakšavanje e-trgovine, dostavu paketa, sprečavanje neopravdanog geo-blokiranja, trgovinske aspekte prava intelektualne svojine (IPR), uspostavljanje elektronskog sistema za upravljanje rizikom, olakšavanje trgovine uslugama turističkih agencija i turoperatora, mehanizam za rješavanje sporova (Dodatni protokol 7) i olakšavanje osiguranja od odgovornosti za treća lica u motornim vozilima (Preporuka).

Kada je riječ o priznavanju AEO programa, preduzeća sa carinskim pogodnostima u svojim matičnim tržištima sada će uživati ove privilegije u svih sedam CEFTA tržišta. Ovo znači brže i efikasnije carinske procedure, što dovodi do značajne uštede vremena i troškova.

Kada je riječ o olakšavanju e-trgovine, jedinstveni okvir omogućiće preduzećima da prodaju putem interneta bez problema, u svim CEFTA tržištima, olakšavajući potrošačima kupovinu bez ograničenja. Takođe, postavljeni su standardi za zaštitu potrošača pri kupovini putem interneta.

Kod dostave paketa, nova pravila pojednostavljuju dostavu paketa između CEFTA strana, poboljšavajući regulatornu kontrolu i uvodeći standarde EU za transparentnost cijena i kvalitet usluge.

Kod sprečavanja neopravdanog geo-blokiranja, pravila osiguravaju da online prodavnice ne mogu blokirati pristup veb sajtovima, proizvodima, ili uslugama na osnovu lokacije i porijekla potrošača, omogućavajući neograničenu kupovinu širom CEFTA tržišta.

Usklađeni standardi IPR-a štitiće i preduzeća i potrošače od falsifikovane robe, podstičući inovacije i štiteći CEFTA tržište, dok će elektronska razmjena podataka omogućiti carinama da efikasnije ciljaju pošiljke visokog rizika, poboljšavajući bezbjednost trgovine i ubrzavajući kretanje robe.

Turističke agencije i turoperatori će imati lakši pristup svim CEFTA tržištima, stvarajući nove mogućnosti za rast i privlačenje više turista u region, dok će novi mehanizam za rješavanje trgovinskih sporova garantovati pravičnost i transparentnost, povećavajući povjerenje preduzeća u sprovođenje CEFTA pravila za olakšavanje trgovine.

Pojednostavljeni procesi osiguranja omogućiće putnicima da voze širom CEFTA-e bez brige o pokrivenosti osiguranjem.

Pored toga, Zajednički komitet CEFTA-e usvojio je tri odluke, koje imaju za cilj reformu unutrašnjih poslova.

„Ove reforme uvode nova pravila postupanja za Zajednički komitet, ažuriraju Odluku koja uređuje rad Sekretarijata i osnivaju nova tijela za nadzor saradnje u oblastima, kao što su dostava paketa, prava intelektualne svojine i profesionalne kvalifikacije“, zaključuje se u saopštenju.

