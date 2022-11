CEES: Iz budžeta potrebna veća podrška zapošljavanju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnoj Gori je potreban razvojni budžet koji će kreirati uslove za rast i razvoj privrede i otvaranje novih radnih mjesta i time poboljšavati životni standard stanovništva, ocijenjeno je iz Centra za ekonomske i evropske studije (CEES).

“Predlog budžeta za narednu godinu je na prvi pogled socijalni, ali suštinski nije ni to, jer sadrži mjere koje ne stimulišu nova zapošljavanja, povećavajući izdatke za socijalu, usmjeravajući je i onima kojima suštinski ne treba”, navodi se u saopštenju.

Iz CEES-a su rekli da se time umanjuje mogućnost veće pomoći države za socijalno najugroženiju kategoriju stanovništva kojoj je ona najpotrebnija.

“Povećanje tekućih budžetskih izdataka za socijalnu i dječju zaštitu i bruto zarada, ne prate mjere koje bi obezbijedile pravedniju raspodjelu ovog novca i njegovo dejstvo time učinili efikasnijim”, kazali su iz CEES-a.

Takođe, kako su ocijenili, nema ni mjera ušteda na nekim drugim pozicijama tekuće budžetske potrošnje, koje bi nadomjestile značajno povećanja izdataka za socijalnu i dječju zaštitu i doprinijele sprečavanju daljeg rasta deficita budžeta.

“Iako će u narednoj godini izdaci za socijalnu i dječju zaštitu u odnosu na ovu godinu biti povećani oko 45 miliona EUR, odnosno za preko 100 miliona EUR u odnosu na prošlu, oni neće učiniti da se značajnije smanji nivo siromaštva u Crnoj Gori”, precizira se u saopštenju.

Povećanje izdataka za ovu namjenu koje se finansira iz zaduženja države, može jedino imati efekta ukoliko je ono adekvatno targetirano.

“Međutim, danas u Crnoj Gori djeca i bogatih i siromašnih imaju pravo na dječji dodatak i socijalnu pomoć, koja će se finansirati iz zaduženja države”, dodaje se u saopštenju.

Stopa rizika od siromaštva u našoj zemlji je, prema posljednjim zvaničnim podacima, iznosila 22,6 odsto, dok je stopa rizika od siromaštva djece bila 32,6 odsto, i najviše se odnosi na djecu nezaposlenih, kao i zaposlenih sa nižom ili srednjom stručnom spremom.

“Pri tome, djeca u riziku od siromaštva primaju dječje dodatke u rasponu od 30 do 60 EUR mjesečno, dok sva ostala djeca koja nijesu izložena riziku od siromaštva primaju po 30 EUR mjesečno. Bolje targetiranje je neophodno i kod ostalih izdataka za socijalnu zaštitu, gdje spadaju i naknade za majke sa troje i više djece”, rekli su iz CEES-a.

Oni su ocijenili da, imajući u vidu ukupnu fiskalnu poziciju zemlje, postojeće stanje raspodjele socijalnih davanja nije fiskalno održivo, te će, uz odsustvo reformi, samo voditi većoj tekućoj potrošnji i daljem rastu javnog duga.

“Dodatno, treba imati u vidu, da iznos neadekvatno targetirane socijalne pomoći koja se daje iz budžeta, u periodu od pet do šest godina može dostići vrijednost neke od neizgrađenih dionica auto-puta ili više razvojnih projekata u obrazovanju i zdravstvu”, zaključuje se u saopštenju.

