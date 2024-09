CEE Bankwatch mreža i ASP uputile set predloga za godišnji revizorski plan

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – CEE Bankwatch mreža i Akcija za socijalnu pravdu (ASP) uputile su danas Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) set predloga za godišnji revizorski plan, ističući važnost transparentnog i odgovornog upravljanja ključnim projektima i sredstvima u Crnoj Gori.

“Predložene teme su dio konsultativnog procesa koji organizuje DRI, a obuhvataju projekte od nacionalnog značaja, čiji se tok realizacije i utrošak sredstava smatraju kritičnim za budući razvoj i ekonomski napredak države”, navodi se u saopštenju.

Jedan od ključnih aspekata predloženih za reviziju je način na koji Crna Gora koristi sredstva iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

“Ovaj mehanizam, od vitalnog značaja za finansiranje infrastrukturnih i energetskih projekata, karakteriše se netransparentnim procesima odabira i upravljanja projektima, što izaziva zabrinutost u pogledu efikasnosti korišćenja dostupnih sredstava”, dodaje se u saopštenju.

Predstavnica CEE Bankwatch mreže, Nataša Kovačević, rekla je da je proces koji je započeo 2015. godine u Crnoj Gori, rezultirao nevjerovatno dugom listom od 154 projekta predloženih za finansiranje, od kojih se mnogi ne mogu realizovati.

“Listu je potrebno hitno revidirati i zaustaviti potencijalnu tehničku i finansijsku podršku za gasne i projekte koji produžavaju životni vijek postojećoj infrastrukturi na fosilna goriva. Umjesto toga, neophodno je postaviti ambiciozne ciljeve za primjenu mjera energetske efikasnosti, s posebnim naglaskom na integraciju toplotnih pumpi i sistema za skladištenje toplote i solarnih elektrana, kako bi se povećao udio održivih obnovljivih izvora u proizvodnji toplotne i električne energije”, rekla je Kovačević.

Takođe, postavlja se pitanje transparentnosti i efikasnosti u procesu izuzetno skupe rekonstrukcije i toplifikacije Termoelektrane (TE) Pljevlja, koji se suočava s višegodišnjim kašnjenjima, najavljivanjem odlaganja čak i do 2026. godine, nedostatkom informacija o utrošku sredstava i nesigurnim rezultatima.

Uzimajući u obzir ekološke obaveze i sve veći pritisak u vezi sa smanjenjem emisija zagađujućih materija, ova revizija je, kako tvrde, od izuzetnog značaja.

Posebna pažnja je usmjerena na troškove prve dionice auto-puta Smokovac-Mateševo, najvećeg kapitalnog projekta u istoriji zemlje.

“Iako je ugovorni garantni rok istekao, javnost i dalje nema potpune informacije o ukupnim troškovima ovog projekta, uključujući i dodatne povezane izdatke”, navodi se u saopštenju.

Dodatno, predložena je revizija nedavnih akvizicija akcija u državnim preduzećima, kao što su Luka Bar i druge firme. Ključno pitanje jeste ekonomska opravdanost ovih kupovina i da li su realizovane po realnim tržišnim uslovima.

Pored toga, izražena je potreba za revizijom poslovanja EPCG Solara i preduzeća Morsko dobro.

Predstavnica ASP-a, Ines Mrdović, rekla je da je firma EPCG Solar osnovana na nejasnim ekonomskim parametrima, dok je Morsko dobro došlo u orbitu interesovanja javnosti nakon kupovine trajekata za liniju Kamenari – Lepetane.

“Smatramo da je potrebno utvrditi da li su ti poslovni poduhvati preduzeti u javnom interesu, ili se privatni interes ugradio u državni. Očekujemo da DRI ozbiljno razmotri naše predloge i sprovede temeljnu reviziju u cilju povećanja transparentnosti i odgovornosti u upravljanju javnim sredstvima”, zaključila je Mrdović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS