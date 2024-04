CEDIS: Konačni izvještaj DRI ne odražava činjenično stanje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Konačni izvještaj Državne revizorske institucije (DRI) za Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS), prema nalazu sudskog vještaka, ne odražava činjenično stanje, ne sadrži bitne informacije, čak je i sačinjen suprotno odredbama koje propisuje relevantna legislativa, saopšteno je iz te energetske kompanije.

Iz CEDIS-a su reagovali na izjavu poslanika Demokratske partija socijalista (DPS), Nikole Rakočevića, navodeći da se gore navedeno može naći na linkovima https://ninamedia.rs/ftp/CrnaGora/20240329_CEDIS_-_Crnogorski_Elektrodistributivni_sistem_06-59-06_633_55_9.pdf i https://www.vijesti.me/vijesti/ekonomija/700274/sudski-vjestak-popovic-misljenje-dri-o-cedis-u-ne-odrazava-cinjenicno-stanje

„Nakon što je urađen i objavljen stručni nalaz i mišljenje vezano za konačni izvještaj DRI za poslovnu 2022, revoltirani istinom koja im nije jača strana, poslnici DPS-a nalaze za shodno da komentarišu poslovanje CEDIS-a. Upravo raskrinkan izvještaj DRI je natjerao gospodu iz DPS-a da izađu pred javnost i da u odbranu partijskog kolege, koji je radio na izradi ovakvog izvještaja, iznose notorne neistine“, rekli su iz CEDIS-a.

Isti, kako navode, pozivaju SDT da se bavi CEDIS-om i poslovanjem te kompanije, “zanemarivši činjenicu da je SDT upravo zatrpan predmetima koji su adresirani na ime njihove partije”.

Iz CEDIS-a su dodali da ovakve neistine samo govore o nemoći pomenutih političara da se suoče sa istinom da kompanija završava poslovnu prošlu godinu u zoni pozitivnog poslovanja.

