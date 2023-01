CEDIS: Bivša vlast pokušava da obmane javnost

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici bivše vlasti vrlo sinhronizovano i vjerovatno po unaprijed utvrđenom planu, pokušavaju da obmanu javnost o navodnoj šteti koju je menadžment Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) napravio kompaniji, saopštili su njeni predstavnici.

Oni su apelovali na Vladu da, bez obzira na opstrukciju Ministarstva kapitalnih investicija (MKI), hitno primijeni dopune Zakona o energetici i ispoštuje preporuke Evropske energetske zajednice, te spriječi teške posljedice energetske krize po CEDIS, a time i poskupljenje struje za građane.

Iz te kompanije su, reagujući na tekst u kojem je MKI upozorilo direktora CEDIS-a, Vladmira Čađenovića, na štetne posljedice povlačenja zahtjeva za određivanje regulisane cijene struje, podsjetili da je zahtjev za regulatorno dozvoljeni prihod povučen odlukom Odbora direktora.

Oni su objasnili da je zahtjev povučen na osnovnu pisma namjere Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), u kojem je naznačeno da će vlasnik CEDIS-a finansijski konsolidovati Operatora distributivnog sistema, što znači da će naći način da mu nadoknadi razliku između cijene struje za pokrivanje gubitaka, koju je odobrila Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) i cijene po kojoj je ta energija nabavljena na berzi i plaćena EPCG, što u 2021. godini iznosi oko 12 miliona EUR.

Po tom osnovu je samo u prošloj godini plaćeno 24 miliona EUR.

„Što se tiče neosnovane i zlonamjerne tvrdnje da smo povlačenjem regulatorno dozvoljenog prihoda nanijeli štetu CEDIS-u, kako i navodi MKI u odgovoru na naš zahtjev za primjenu dopunama Zakona o energetici, koji je stupio na snagu 31. decembra, tu eventualnu štetu nije izazvao menadžment CEDIS-a već upravo Ministarstvo, jer odbija da predloži Vladi odluku o ograničenju cijene električne energije za pokrivanje gubitaka koja bi se odnosila na CEDIS, jer je kompanija po tom osnovu pretrpjela gubitak u 2021. godini“, navedeno je u reagovanju.

Oni su dodali da se po istom osnovu bilježi gubitak i u prošloj godini, tako da bi upravo takva odluka to mogla da spriječi, s obzirom da Zakon propisuje njeno važenje od 1. januara prošle godine.

U CEDIS-u smatraju da je skandalozno obrazloženje Ministarstva da odbije primjenu tog zakona, u kojem se navodi da je razlog to što je Vlada na predloženi zakon dala negativno mišljenje.

„To bi značilo da svaki zakon na koji Vlada da negativno mišljenje, a Skupština ga usvoji, to negativno mišljenje bude opravdanje za izbjegavanje njegove primjene“, rekli su iz CEDIS-a.

Oni su dodali da su u prošloj godini više puta upućivali pisana upozorenja MKI da nabavka energije za pokrivanje gubitaka, zbog poremećaja na tržištu, ima štetan uticaj na poslovanje CEDIS-a i apelovali da nađu rješenje da u tim okolnostima pomognu operatoru, kao što je slučaj u regionu i Evropi.

„Na to, uostalom, upućuje i preporuka Evropske energetske zajednice, gdje je jasno saopšteno da su države dužne da pomognu operatorima distributivnog sistema, jer su oni najizloženiji i trpe najveću štetu zbog globalne energetske krize“, kazali su iz CEDIS-a.

Oni su saopštili da je odnos MKI prema CEDIS-u više nego skandalozan, što se pokazalo i na posljednjoj sjednici Vlade, na kojoj je usvojen akcioni plan za raspodjelu sredstava pomoći EU za ublažavanje posljedica visokih cijena energenata, gdje ni cent nije opredijeljen CEDIS-u.

„Apelujemo na kancelariju EU u Crnoj Gori da preispita način raspodjele sredstava koje EU opredjeljuje za pomoć energetskom sektoru, jer ovakav način obiluje populizmom i ne vidi se namjera da se ta sredstva namijene onima za koje ih je EU i opredijelila“, zaključuje se u reagovanju.

