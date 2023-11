CBCG sa UCB potpisala ugovor o učešću u kliringu međunarodnih plaćanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) potpisala je sa Universal Capital bankom (UCB) ugovor o učešću u kliringu međunarodnih plaćanja.

„Na taj način je sa aspekta CBCG završen proces potreban za uključenje UCB u kliring međunarodnih plaćanja između Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine (BiH)“, navodi se u saopštenju.

CBCG je, prema riječima njenih predstavnika, zaokružila sve aktivnosti potrebne za otpočinjanje procesa kliringa međunarodnih plaćanja.

Početak korišćenja ovog platnog sistema će zavisiti od poslovne odluke UCB.

