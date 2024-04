CBCG podržava put ka zelenijoj i otpornijoj ekonomiji

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Izazovi koje donose klimatske promjene, društvena nejednakost i nedostaci u upravljanju, zahtijevaju neodložnu i hitnu potrebu ugrađivanja principa održivosti u sve procese donošenja odluka i kreiranja politika, saopštila je guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović.

„U CBCG smo svjesni ovih izazova i u potpunosti smo posvećeni njihovom rješavanju, kroz kontinuirano unapređivanje naših politika i regulatornog okvira“, saopštila je Radović i dodala da je jedan od imperativa CBCG pružanje podrške bankama i finansijskim institucijama da integrišu ESG u svoje okvire upravljanja rizicima i strategije ulaganja.

Radović se video porukom obratila učesnicima ESG Adria samita, koji se ove godine drugi put održava u Tivtu.

Prema njenim riječima, na putu ka zelenijoj ekonomiji, posebno je važno podsticati razvoj zelenih finansijskih proizvoda.

„Naš cilj je da kroz posticanje inovacija i podršku kreiranju finansijskih instrumenata koji promovišu ekološki prihvatljive projekte, otključamo nove mogućnosti za održivi razvoj i zeleno preduzetništvo“, kazala je Radović.

U nastavku Samita, savjetnica guvernerke za ESG i inovacije, Biljana Gligorić, učestvovala je na panelu na kojem se diskutovalo o mogućnostima i izazovima u ESG izvještavanju.

„Ovo izvještavanje predstavlja proces kreiranja i objavljivanja izvještaja od kompanija o uticaju koji one imaju na životnu sredinu i društveno okruženje, kao i o načinu na koji upravljaju organizacijom“, objasnili su iz CBCG.

Gligorić je istakla da su ESG izvještaji važan instrument transformacije finansijskog i privrednog sektora u odgovornijeg aktera, koji razumije izazove klimatskih promjena i svjestan je njihovih posljedica, ali i svoje odgovornosti, te je spreman da preuzme značajniju ulogu u ovoj velikoj globalnoj borbi.

Prepoznajući značaj ESG samita i sa ciljem da afirmiše i podrži bržu i efikasniju tranziciju ka zelenijoj, održivijoj i otpornijoj ekonomiji, CBCG je pružila institucionalnu i finansijsku podršku realizaciju ovog značajnog regionalnog skupa.

ESG predstavlja skup standarda koji usklađuje poslovanje sa konceptima održivog razvoja u oblastima životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja.

