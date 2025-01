CBCG održala radionicu o SEPA-i

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) organizovala je radionicu Evropski savjet za plaćanja i SEPA: sveobuhvatni pregled za više od 100 predstavnika finansijskih institucija Crne Gore i centralnih banaka regiona.

Iz CBCG su rekli da je fokus radionice, održane u hibridnom formatu, bio na regulatornim i tehničkim aspektima pristupanja crnogorskih finansijskih institucija platnim šemama Jedinstvenog područja plaćanja u eurima (SEPA), sa posebnim osvrtom na pravilnike i smjernice Evropskog savjeta za plaćanja kao tijela nadležnog za ovaj proces, mehanizme kliringa i poravnanja u SEPA sistemu, kao i na usklađenost sa zakonima o finansijskom kriminalu i projekat migracije na SEPA platne šeme.

Radionicu je otvorila viceguvernerka CBCG Zorica Kalezić, naglasivši da je ovo samo jedna u nizu aktivnosti koje Centralna banka kao nosilac procesa vezanog za članstvo Crne Gore u SEPA, sprovodi kao podršku bankama i platnim institucijama u cilju njihovog što bržeg priključenja na SEPA platne šeme.

Prezentacije su održali međunarodni eksperti sa značajnim iskustvom u oblasti platnih sistema i platnog prometa, uključujući razvoj SEPA platnih šema, Kjeld Herreman i Francis De Roeck.

“Pristupanje Crne Gore SEPA sistemu predstavlja istorijski korak u pravcu integrisanja u finansijski ekosistem Evropske unije, koji će crnogorskim građanima i privredi donijeti brojne benefite, a u prvom redu višestruko jefitnije, brže i sigurnije međunarodne platne transakcije”, navodi se u saopštenju.

CBCG će i u narednom periodu nastaviti da pruža neophodnu regulatornu i tehničku pomoć kako bi banke bile spremne za podnošenje zahtjeva za pristupanje SEPA platnim šemama do aprila, kada će EPC, shodno svom kalendaru, započeti prijem aplikacija crnogorskih finansijskih institucija.

