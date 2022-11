Čarter letovi u periodu Praznika mimoze kao primjer osnaživanja saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uvođenje čarter letova iz Niša i Kraljeva u periodu Praznika mimoze moglo bi da posluži kao primjer osnaživanja saradnje i bolje povezanosti, saopšteno je na sastanku predstavnika Opštine Herceg Novi i Ambasade Srbije.

U Opštini Herceg Novi je održan sastanak rukovodstva lokalne samouprave sa novom otpravnicom poslova u Ambasadi Srbije u Crnoj Gori Jelisavetom Čolanović i konzulom Srbije u Herceg Novom Mićom Rogovićem.

„Učesnici sastanka razgovarali su o više tema od značaja za grad, kao i o problemima u funkcionisanju zdravstvenih ustanova Instituta „Simo Milošević“ i bolnice Meljine, dok je fokus razgovora bio nastavak saradnje sa brojnim gradovima u Srbiji sa kojima Herceg Novi baštini tradicionalne i prijateljske odnose“, navodi se u saopštenju Opštine.

Predsjednik Opštine Herceg Novi, Stevan Katić, saopštio je da će naredna godina biti dinamična.

„Na Prazniku mimoze će nam se ponovo predstaviti Beograd, Novi Sad po prvi put, a biće i nekih iznenađenja koja se spremaju za februar naredne godine. S tim u vezi, jedna od tema sastanka bila je i uvođenje čarter letova iz Niša i Kraljeva, u periodu održavanja Praznika mimoze“, kazao je Katić.

Ono što raduje, kako je naveo, je činjenica da je Herceg Novi tradicionalno ljetovalište za brojne turiste iz Srbije, sa zabilježenim drastičnim trendom rasta, što će se svakako nastaviti i narednih godina.

Prema riječima Čolanović, želja Ambasade Srbije je da se saradnja dodatno osnaži, iako je ona i do sada bila veoma značajna.

„Vidimo prostor i za neke nove vidove saradnje koji povezanost građana Herceg Novog i Srbije mogu dodatno da osnaže, kao što su čarter letovi u periodu održavanja Praznika mimoze. Rado ćemo zajednički planirati korake za njihovu realizaciju i biće nam zadovoljstvo da na ovaj način promovišemo saradnju između Herceg Novog i Srbije“, zaključila je Čolanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS