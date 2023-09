SB konstatovala napredak u RARP projektu koji sprovodi UPC

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tim Uprave prihoda i carina (UPC), na čelu sa direktorom Vladimirom Bulajićem, razgovarao je sa ekspertima Svjetske banke (SB) koji su u višednevnoj posjeti Crnoj Gori, u okviru redovne misije za podršku sprovođenju i procjenu napretka projekta Reforma poreske administracije (RARP).

Bulajić je saopštio da je UPC u potpunosti posvećena obavezama i aktivnostima da bi se uspješno realizovao jedan od najznačajnih projekata za Crnu Goru.

On je kazao da očekuje od svih koji su u ovom procesu, maksimalno zalaganje i realizaciju obaveza da bi se projekat u roku doveo do kraja.

Na sastanku je, kako je saopšteno iz UPC, razgovarano o urađenom, kao i narednim koracima implementacije projekta, koji će osigurati završetak projektnih aktivnosti i postizanje željenog ishoda do predviđenog roka 30. septembra 2025. godine.

Iz SB su konstatovali pomake u realizaciji RARP projekta, nakon produžetka projekta od 30 mjeseci, naročito u segmentu izrade novog poreskog informacionog sistema (IRMS) i implementaciji e-fiskalizacije, čiji su rezultati već vidljivi kroz povećanu naplatu poreza na dodatu vrijednost (PDV).

“Unutar uprave oformljen je implementacioni tim za IRMS, a fokus u narednom periodu treba staviti na imenovanje RARP projekt menadžera, koji će biti odgovoran za odluke vezane za sprovođenje RARP projekta prema prethodno usvojenim planovima sprovođenja projekta, potpisanim ugovorima i sporazuma sa SB”, dodaje se u saopštenju.

Takođe, RARP projekt menadžer će savjetovati menadžment UPC vezano za strateško upravljanje zahtjevnim procesom modernizacije te institucije kroz implementaciju RARP projekta.

Predstavnici SB su istakli da su reforme poreske uprave, koje se implementiraju kroz RARP projekat, prepoznate kao jedne od najvažnijih u portfoliju SB u Crnoj Gori.

“U toku je realizacija ugovora za nabavku novog integrisanog sistema za upravljanje prihodima. Takođe, nakon kompletiranog pripremnog dijela, počela je naredna faza ugovora, koja se odnosi na modernizaciju poslovnih procesa u skladu sa najboljom međunarodnom praksom”, navodi se u saopštenju.

RARP se finansira iz kredita SB.

“Ovaj projekat će podržati dugoročnu viziju Crne Gore u stvaranju modernizovanih poslovnih procesa i poreske administracije zasnovane na analizi rizika, koja doprinosi većem stepenu dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa i efikasnijoj naplati poreza”, zaključuje se u saopštenju.

