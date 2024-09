Bukilić izabran za predsjednika Upravnog odbora klastera ICT Cortex

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršni direktor kompanije Data Design, Branimir Bukilić, izabran je za predsjednika Upravnog odbora crnogorskog ICT klastera Cortex.

Upravni odbor, koji okuplja renomirane crnogorske IT kompanije, je jednoglasno donio odluku o imenovanju Bukilića, koji je i jedan od osnivača tog klastera.

Bukilić je kazao da mu je velika čast što je imenovan na mjesto predsjednika Upravnog odbora ICT Cortexa, udruženja koje predstavlja ključnu snagu razvoja ICT industrije u Crnoj Gori.

“Ova odgovornost me motiviše da zajedno sa svim članovima doprinesem daljem razvoju našeg sektora i jačanju zajedničkih inicijativa koje doprinose inovacijama i tehnološkom napretku naše zemlje. Do kraja godine očekuju nas jako bitne aktivnosti, a jedna od njih je i događaj IT SPOT 2024, koji će se održati od 28. i 29. novembra u Podgorici, a čija je glavna tema GOVTECH. Diskutovaće se o digitalizaciji i digitalnoj transformaciji, te okupiti ključne stakeholdere, institucije i IT zajednicu”, rekao je Bukilić.

Na sjednici Udruženja izabran je i novi Upravni odbor.

ICT Cortex je osnovan sa ciljem da bude predvodnik u digitalnoj transformaciji privrede i javne uprave, kao i da unaprijedi okvir i ekosistem koji je neophodan za obezbjeđivanje digitalnih inovacija u industriji i obrazovanju.

“U protekle tri godine okupili smo preko 40 renomiranih IT kompanija, koje su prepoznale značaj i potrebu postojanja ove organizacije za digitalni razvoj Crne Gore. Uspjeli smo da uvežemo akademski i javni sektor, te pokrenemo brojne inicijative u domenu digitalne transformacije”, navodi se u saopštenju.

