Bugenhaut: Crnu Goru će članstvo u EU učiniti ekonomski otpornijom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnu Goru će članstvo u Evropskoj uniji (EU) učiniti ekonomski otpornijom i atraktivnijom za investicije, kazala je ambasadorka Belgije, Kati Bugenhaut.

Ona je danas razgovarala sa potpredsjednikom Vlade i ministrom vanjskih poslova, Ervinom Ibrahimovićem.

Sagovornici su se, kako je saopšteno iz Vlade, saglasili da dvije države njeguju prijateljske odnose, praćene aktivnim političkim dijalogom na visokom i najvišem nivou i snažnim savezništvom u okviru NATO-a.

Bugenhaut je, kako se navodi, kazala da će Belgija nastaviti da podržava Crnu Goru u daljoj integraciji u EU i da afirmiše politiku proširenja.

Ona je ocijenila da će članstvo u EU Crnu Goru učiniti ekonomski otpornijom i atraktivnijom za investicije.

Ibrahimović je zahvalio na podršci koju Belgija u kontinuitetu pruža evropskoj integraciji Crne Gore.

On je, kako se dodaje, podsjetio i na značajan napredak ostvaren tokom belgijskog predsjedavanja Savjetu Unije u prvoj polovini tekuće godine, koji je potvrđen i kroz organizaciju dvije Međuvladine konferencije i dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila.

“Sagovornici su potvrdili da ima prostora za ostvarivanje intenzivnije saradnje u oblastima nauke, kulture i turizma, kao i za dalje snaženje bilateralnih ekonomskih odnosa”, kaže se u saopštenju.

