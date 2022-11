Budžet Prijestonice za narednu godinu biće rekordan

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Budžet Prijestonice Cetinje za narednu godinu će, prema očekivanjima, biti najveći do sada i iznosiće preko osam miliona EUR, saopštio je njen gradonačelnik Nikola Đurašković.

On je u emisiji Link na Radiju Crne Gore kazao da je budžet Prijestonice za ovu godinu planiran na 7,73 miliona EUR i na 31. oktobar je ostvaren gotovo 90 odsto.

“To je jako dobar rezultat, posebno imajući u vidu da smo upravljanje gradske uprave preuzeli 1. marta, a očekivanje je da početkom decembra radimo rebalans, jer je vrlo izvjesno da ćemo probiti ovu cifru”, rekao je Đurašković, prenosi portal RTCG.

On je naveo da je njegovo očekivanje da će budžet za narednu godinu da bude negdje iznad osam miliona EUR.

Kada je u pitanju program razvoja, Đurašković je kazao da je kreiran na nekih 8,4 miliona EUR.

“Međutim, zavisno od iznosa, onih jedan odsto definisanih po Zakonu o Prijestonici u odnosu na tekući državni budžet on će biti vjerovatno na nekih sedam miliona i dominantno će se odnositi na rješavanje dva ključna kapitalna problema grada, višedecenijska, a to je problem snabdijevanja i tretmana otpadnih voda”, kazao je Đurašković.

On je rekao da su završili projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju sekundarne mreže vodovodnog sistema i da je ovih dana završena i revizija.

Đurašković je istakao da i u narednoj godini su kroz kapitalni budžet planirali sredstva u iznosu od milion EUR za ovu namjenu.

“Uz ova dva kapitalna projekta, u narednoj godini je planirana rekonstrukcija jednog značajnog broja gradskih saobraćajnica, početak izgradnje hotela sa podzemnom garažom ispod studentskog trga, sanacija i izgradnja jednog broja lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji grada, početak izgradnje azila, tako da je u pitanju jedan izazovan program”, naveo je Đurašković.

On je kazao da je siguran da će naredne godine potrošiti kompletan kapitalni budžet i svjedočiti realizaciji značajnog broja projekata o kojima se prethodnih desetak godina mnogo pričalo, a malo radilo.

“Projekat rekonstrukcije vodovodne mreže je vrijedan oko 13 miliona EUR, i svakako je finansijski vrlo zahtjevan, ambicija je da u narednoj godini započnemo ovaj projekat, i u toku jedne godine uradimo maksimum koliko je moguće od tog projekta. To je svakako višegodišnji projekat i po meni je realno da bude realizovan u naredne četiri godine”, kazao je Đurašković.

On je naveo da projekat tretmana otpadnih voda je finansijski zahtjevniji od rekonstrukcije vodovodne mreže i vrijedan je više od deset miliona EUR, a konačna vrijednost još nije definisana.

“Skupština Prijestonice je prije nekih mjesec donijela odluku o raspisivanju javnog poziva o davanju zakup za dvije hale na prostoru gornjeg Oboda sa minimalnim ulaganjima od 500 hiljada EUR i minimalnim brojem novootvorenih mjesta od 20. Mi ćemo u narednim danima raspisati taj javni poziv, imamo interesavanje više investitora”, naveo je Đurašković.

