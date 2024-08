Budva prednjači po cijenama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Trgovina u lancima velikih marketa širom Crne Gore trenutno je najskuplja u Budvi, u kojoj 13 artikala osnovne gramaže treba platiti 37,8 EUR.

Ipak drugi najskuplji od posjećenih trgovačkih lanaca, i to na suprotnom kraju države bio je u Pljevljima, u kojima je ista potrošačka korpa koštala oko 30 centi manje, odnosno 37,5 EUR, pišu Vijesti.

Još povoljnije, mogu trgovati oni u Tivtu koji za ove proizvode moraju platiti 37 EUR, dok je tokom ljetnje turističke sezone, neznatno povoljnija trgovina bila u Podgorici, u kojoj za tu korpu trebalo izdvojiti 36 EUR.

Međutim, i unutar gradova postoje značajne razlike, tako su u marketu u centru Podgorici cijene iste kao u marketu te kompanije u Budvi, dok su marketima istog lonca na periferiji glavnog grada cijene znatno niže.

To su neki od rezultata istraživanja koje su reporteri Vijesti sproveli u više gradova, pri čemu su na sjeveru, jugu i u centralnom dijelu države išli u markete istog velikog trgovačkog lanca, popisivali cijene identičnih artikala, proizvođača i gramaže, kako bi se utvrdilo kolike su stvarne razlike za potrošače po regijama.

Cijene su u junu, prema podacima Monstata, bile 4,1 odsto više nego u istom mjesecu prošle godine. Junske cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, zvanično su u prosjeku bile 0,1 odsto više nego majske, dok je najveći uticaj na mjesečnu inflaciju imao rast cijena usluga smještaja, voća, mesa, mlijeka, jaja, sira, vazdušnog prevoza, kafe, čaja, bezalkoholnih pića, sokova i ulja.

Budva očekivano prednjači po cijenama, a posebno šampona koji košta 2,99 EUR, odnosno 30 centi više nego u u Pljevljima i Tivtu. Isti šampon u Podgorici treba platiti 2,59 EUR, što znači da je taj proizvod u Budvi skuplji oko 40 centi.

U toj primorskoj opštini treba više platiti i za kilogram paradajza, za koji treba izdvojiti gotovo dva EUR, dok je u ostalim gradovima jeftiniji deset do 30 centi.

Najveća zabilježena razlika je u slučaju kilograma nektarina, koje su u Podgorici jeftinije pola EUR nego u Budvi. Tako je za njih u Budvi potrebno platiti 2,79 EUR, dok u Glavnom gradu koštaju 2,29.

Osim toga, u Budvi i 100 grama kafe treba platiti deset do 20 centi više, odnosno 1,5 EUR, dok je u ostalim gradovima oko 1,3 EUR.

Primorje je osjetno skuplje posebno kada su u pitanju lubenice, pa potrošači u Budvi i Tivtu za to osvježenje, plaćaju duplo veću cijenu nego u Podgorici i Pljevljima, i to 50 umjesto 25 centi.

Prema ukupnom nivou cijena mnogo ne zaostaju ni Pljevlja, u kojima u odnosu na ostale gradove ističe kilogram budimske kobasice, koji košta 60 centi više, odnosno 14,59 EUR. U ostalim opštinama cijena je oko 14 EUR.

U Pljevljima je skuplji i litar mlijeka sa čepom, a treba ga platiti deset centi više. U tom gradu je zabilježena i najveća cijena makarona, koje su 25 centi skuplje nego u ostalim, u kojima koštaju 1,19 EUR.

Limenka piva je u Pljevljima deset centi skuplja nego u ostatku države i za nju je u tom gradu potrebno izdvojiti 1,15 EUR.

Sa druge strane, kafa u ovoj opštini kao i u Podgorici, ima najnižu cijenu u odnosu na primorje. Među artiklima kojima su cijene iste nezavisno od grada i regije su voda i pašteta, i koštaju 59 centi, odnosno 85 centi.

Da razlike ima, Vijesti su utvrdile i čitajući katalog popusta koje trgovci objavljuju i u kojima navode da oni važe samo u određenim opštinama, odnosno svim koje nijesu u primorskom dijelu države.

Vijesti na pitanje zbog čega nema popusta za one koji žive u primorskom dijelu Crne Gore, iz kompanije Voli dobili odgovor da su troškovi poslovanja glavni krivac za to.

“Imajući u vidu veće troškove koje imamo u primorskim objektima: (osim većeg troška zakupa), bilježimo značajno uvećavanje tima tokom sezone, tu je i trošak uvećane zarade zaposlenih, uvećani trošak transporta i logistike, kao i ostali troškovi, prinuđeni smo da tome prilagodimo poslovnu strategiju. Sledeća akcija Uhvati popuste obuhvatiće kompletan lanac marketa”, naveli su iz Volija.

Vijesti su o razlikama u cijenama i popustima po regijama, pitale i ostale velike trgovačke lance, od kojih očekuju odgovore.

Ocjena da je život u Crnoj Gori skup, može se redovno čuti, a posebno tokom ljetnje turističke sezone. Takođe, od jula na snazi nije bila nijedna državna akcija za smanjenje inflacije i očuvanje standarda građana, dok je Vlada 22. jula vratila raniju mjeru o ograničavanju trgovačkih marži na pet osnovnih životnih namirnica.

Tako su marže na pšenično brašno tipa 400 i 500, šećer kristal, suncokretovo ulje i kuhinjsku so, sada u trgovini na veliko ograničene do pet odsto, a u trgovini na malo do sedam odsto.

Marža je razlika između nabavne i prodajne cijene robe.

Iz Unije slobodnih sindikata (USSCG) su kazali da vjeruju da su za kupovnu moć građana prijeko potrebne nove državne akcije i pomoći. Oni smatraju da je posljednja državna akcija Limitirane cijene definitivno usporila kretanja inflacije i zadržala nivoe cijena prehrambenih proizvoda.

Vlada je tu mjeru pokrenula krajem marta, kada su marže u dogovoru sa trgovcima bile ograničene na 43 proizvoda, pri čemu je planirano da se, kada se uzmu u obzir sve gramaže i proizvođači, smanje cijene 500 artikala. Akcija je u tom obliku trajala do 31. maja, nakon čega je produžena za još mjesec, ali se odnosila samo na 16 domaćih proizvoda.

“Prema stavovima USSCG ovu akciju nije trebalo ni prekidati, imajući u vidu rastući trend inflatornih kretanja. Crna Gora je zemlja koja se oslanja na turizam, te budžet najviše prihoduje upravo tokom trećeg kvartala (jul, avgust, septembar), što je vjerovatno bio razlog što je Vlada akciju ograničavanja marži završila prije početka turističke sezone“, rekli su iz USSCG.

Oni su dodali da akcija ograničavanja marži možda nije dala očekivane rezultate, vjerovatno zato što je broj artikala na kraju smanjen na 500 iako je prvobitno bilo najavljeno čak pet hiljada, ali je doprinijela „stagniranju“ cijena osnovnih životnih, kao i proizvoda koji su od najvećeg značaja za domaćinstva.

Upitani na koji način bi ova mjera ubuduće mogla da se poboljša, iz USSCG su naveli da bi jedno od rješenja bilo da se 135 proizvoda koji se nalaze u njihovoj sindikalnoj potrošačkoj korpi (SPK), uključi u planiranu akciju, čime bi uključili namirnice koje građani najviše koriste.

Kroz SPK, Unija između ostalog računa iznos koji je potreban četvoročlanoj porodici da zadovolji potrebe za hranom i pićem na mjesečnom nivou.

Oni su naveli i da je korisna svaka akcija koja doprinosi iole boljem standardu građana te da se trude da ideje podijele sa donosiocima odluka.

“Uz određeno proširenje broja artikala kao i kroz rigorozniju kontrolu nadležnih organa, smatramo da akcija može dosta da pomogne u suzbijanju inflacije, koja je u Crnoj Gori i dalje duplo veća u odnosu na prosjek zemalja EU. Ukoliko se donosioci odluka maksimalno ne uključe, a inspekcijski organi ne odrade svoj posao, onda smo kao društvo ponovo u zaostatku za progresom. Uzalud će nastavak programa Evropa sad 2 povećati zarade zaposlenima, ukoliko ponovo dozvolimo povećanje cijena koje će uništiti sve i vratiti nas unazad“, kazali su iz USSCG.

Oni su poručili da je od krucijalne važnosti da Vlada posvećeno i efikasno iskoristi sve mehanizme zaštite od inflacije kako se životni standard ne bi urušavao.

Rad na novoj odluci o ograničenju marži je pri kraju a kroz nju će biti obuhvaćeno više artikala, nego kroz akciju Limitirane cijene, saopštio je ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj.

Ta najava došla je deset dana nakon što je premijer Milojko Spajić u Pljevljima, naglasio da Vlada planira novu akciju ograničenja marži koji bi se primjenjivala od septembra i kako bi se sačuvao standard građana.

“Izrada odluke je pri kraju i obuhvatiće više artikala i od prethodne odluke Limitirane cijene, a primjenjivaće se nakon sprovedenih zakonskih procedura, usvajanja na Vladi i objavljivanja u Službenom listu. Naš cilj je da savremenim i evropskim metodama postignemo procvat životnog standarda naših građana i puni ekonomski razvoj”, poručio je Đeljošaj.

Da građani na primorju osjete teret rasta cijena više nego u ostalim dijelovima Crne Gore, tvrde i čitaoci Vijesti koji su se redakciji žalili na njihova povećanja, ali i ističu da su na poskupljenja gotovo navikli.

U jednom od dopisa, navodi se da se u Herceg Novom dešava da na policama stoje isti proizvodi sa različitim cijenama, dok se dolaskom na kasu ponovo ističu različite, što se smatra za obmanu potrošača.

“Konkretno u centru Herceg Novog, nutela od 700 grama je na jednoj polici nešto preko devet EUR, a na drugoj više od deset EUR. Vitaminkin džem od kajsije na polici ima akcijsku cijenu od 3,55 EUR, a na kasi kucaju 4,05 EUR. Takođe, ima marketa gdje se pogrešno ukucava broj kupljenih proizvoda na štetu potrošača. Tržišne inspekcije su na odmorima ili rade samo po prijavama i to u izabranim marketima“, naveo je čitalac u dopisu.

On smatra da je takvo stanje svojevrsno nasilje nad potrošačima, koji su potpuno nemoćni da se zaštite.

„Domicilnom stanovništvu nije lako da preživi sezonu u primorskim mjestima sa ovakvim ponašanjem trgovaca. I što je najvažnije, ovo je dokaz da nam je država u haosu, da radi ko šta hoće”, kazao je čitalac.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS