Budućnost crnogorske ekonomije u snazi malih preduzeća

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Budućnost crnogorske ekonomije je u snazi malih preduzeća sa kreativnim ljudima, a međunarodni mostovi su potrebni za inovacije u toj oblasti.

To je poručeno na trećoj konferenciji iz serije događaja Digital Den Connects, po nazivu “Continents”, u organizaciji regionalnog centra za inovacije i startup hub-a Digital Den u saradnji sa američkim State Departmentom.

Konferencija, koja je danas održana u okviru programa Montenegrin Tech and Startup Bridge (MTSB), je okupila eksperte iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i biznis zajednice Crne Gore, Stejt Dipartment, crnogorsku Vladu, kao i goste iz Švedske i Danske.

Kako je saopšteno iz Digital Den-a, osnivač tog regionalnog centra Darko Ivanović, kazao je da je događaj okupio IT zajednicu, startapove, inovatore i zajednicu koja je izrasla oko inovacija.

„Danas imati predstavnike svih poslovnih zajednica i država, ambasadorku, nekoliko ministara, biznis zajednicu, naše prijatelje i goste iz SAD-a, kao i sve vas, koji vjerujete u inovacije i što Digital Den radi, je ostvarenje sna“, rekao je Ivanović.

On je istakao da je osam startapova prebacilo svoje poslovanje u Crnu Goru, kao i da će tu otvoriti svoja predstavništva.

Pored toga, kako je pojasnio Ivanović, još sedam startapova iz Evropske unije prešlo je da radi iz Crne Gore.

Ambasadorka SAD-a u Crnoj Gori, Džudi Rajzing Rajnke rekla je da joj je drago da je prisustvovala ovom događaju i da SAD pruža podršku projektu MTSB i Digital Den-u kao partnerima.

„Jedan od načina da pomognemo Crnoj Gori da kreira poslovno okruženje i ekonomiju koja štiti životnu sredinu jeste kroz podršku preduzetnicima, što uključuje i startapove“, rekla je Rajzing Rajnke.

Ona je navela da će se u budućnosti truditi da preduzimaju veće korake, da sve postane odživi koncept.

„Međunarodni mostovi su potrebni za inovacije za ekonomiju. Ja vjerujem u budućnost crnogorske ekonomije i da ona leži u snazi malih preduzeća sa kreativnim ljudima“, zaključila je Rajzing Rajnke.

Ministarka nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore, Biljana Šćepanović zahvalila je Digital Den-u što je pokrenuo ovu priču i kazala je da prisustvuje ovom događaju kao ministarka koja čvrsto vjeruje u inovacije.

„Ovdje su se okupili ljudi koji vjeruju u inovacije, a od nas treba da se krene dalje, jer nas inovacije vode u budućnost. Sjeme koje je krenulo u Crnoj Gori se lijepo rascvjetava i grade se mostovi. Treba da se spajamo i imamo međusobno povjerenje koje ćemo njegovati“, smatra Šćepanović.

Koosnivač Digital Den-a, Nenad Novović istakao je da pored granta i mosta koji je pokrenuo stvar, ništa ne bi bilo moguće i bez zakona koji po prvi put prepoznaje startapove kao inovativna preduzeća i daje im olakšice.

„Imamo nekoliko konkretnih ideja koje će se ovdje razvijati, a takođe ćemo ih u februaru predstaviti u SAD-u. Želimo da ova industrija zaživi, da inspirišemo ljude iz Crne Gore da krene ovim putem“, kazao je Novović.

Izvršni direktor Ekonomskog razvoja na Arizona State University-ju, Aric H. Bopp kazao je da pozdravlja rad i entuzijazam koji pokazuje Digital Den.

„Jedna ključna stvar koju želim da istaknem i o kojoj želim da popričam jeste ekonomija koja se bori u 21. vijeku. Moramo smisliti načine da stvorimo mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. Imamo priliku da sarađujemo i da zajedno bolje shvatimo te prilike koje nam se pružaju“, rekao je H. Bopp.

On je dodao da je bitna spremnost za učenjem i sticanjem znanja.

„Mi smo među pet najboljih univerziteta kada su u pitanju usluge i proizvodi. Smatram da je od velike koristi da je Digital Den prepoznao zajednice koje dijele dosta toga zajedničkog sa Crnom Gorom“, istakao je H. Bopp.

Direktorka koorporativnog razvoja i međunarodnom angažmana na Greater Phoenix Economic Council, Bethany Bennick rekla je da je divno biti u Crnoj Gori.

Prema njenim riječima, Arizona je poznata po inovacijama.

„Naša strategija podrazumijeva omogućavanje povezivanja različitih okruga i mi se nalazimo od jednom od okruga koji se najbrže razvija. Investicije su bitan ekosistem koji se razvija kod nas. Želimo da budemo sami na svome i prepoznatljivi“, rekla je Bennick.

Ona je kazala da dalja diversifikacija njihove privrede privlači talenete.

“Imamo i podsticaje koje daje država, ima načina na koje grad Feniks može da vas poveže sa pravim ljudima i za vas biznis. Radimo sa drugim državama, dobro smo povezani“, zaključila je Bennick.

Osnivačica CNN Japan i koosnivačica EducatioGlobal-a, Kathryn McManus je, prema sopstvenim riječima, vidjela potencijal Digital Den-a, a da su sada došli do ove velike faze.

„Sjajno je ono što je Digital Den i cijela crnogorska zajednica uradila. Takođe, ono što su Digital Den i Crna Gora uradili je privuklo veliku medijsku pažnju“, istakla je McManus.

Izvršni direktor na Mejn Centru za preduzetnike, Thomas Rainey istakao je da je impresioniran energijom koju je ekipa Digital Den-a imala kada su ih posjetili, kao i da se raduje budućim posjetama.

„Fokusirali smo se da brendiramo državu Mejn, ne samo kao mjesto za odmor, već kao mjesto gdje možete da razvijete biznis. Imamo i program koji se fokusira na povećanje biznisa“, rekao je Rainey.

On je kazao da je jedan od razloga zašto su uključeni u Digital Den i nacionalna garda koja je obučava vojsku Crne Gore i da im je drago da su sa vojne prešli na biznis pomoć i, kako je istakao, to je mogućnost za rad.

„Motivisati ljude da idu na nešto veliko je bila stvar koju smo radili. Mejn je divno mjesto za poslovanje. Imamo puno resursa koje stavljamo na raspolaganje, pokušavamo da izradimo biznis plan i to je dio studije izvodljvosti. Radujem se saradnji sa Digital Den-om“, naveo je Rainey.

Osnivač Koolskinz-a i predstavnik Inovacija i Preduzetništva u Denveru, Michael Bevis objasnio je da je njegov posao da razvije ekosistem kako bi se kompanije razvile u gradu Denveru.

„Savjet koji bi dao budućim investitorima u startapove jeste da investitori investiraju u pojedinca, ne u biznis. Bitno je izgraditi odnose na ličnom nivou“, kazao je Bevis i dodao da morate imati jasnu viziju razvoja kada tražite investitore.

Iz Digital Den-a su naveli da je cilj današnjeg događaja bio da se podstakne dijalog i angažovanje u interkontinentalnom umrežavanju na najvišem nivou, sa posebnim akcentom na nastavak izgradnje ekosistema između Crne Gore i SAD-a.

