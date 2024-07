Brojne oblasti u kojima Crna Gora i Slovačka mogu sarađivati

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saradnja poštanskih sistema Crne Gore i Slovačke jedan je od segmenata u kojima se saradnja dvije države može intenzivirati, poručeno je na sastanku izvršnog direktora Pošte Crne Gore Josipa Đuraškovića i slovačkog ambasadora u Podgorici Borisa Gandela.

Kako je saopšteno iz Pošte, na sastanku je konstatovano da Slovačka i Crna Gora imaju tradicionalno dobre i prijateljske bilateralne odnose, zasnovane na principima međusobnog uvažavanja i poštovanja.

„Na sastanku je istaknuta saglasnost da će međusobni odnosi saradnje dodatno ići uzlaznom putanjom kako se Crna Gora bude približavala članstvu u Evropskoj uniji“, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je ocijenjeno da su oblasti u kojima dvije države mogu sarađivati brojne i da je saradnja poštanskih sistema jedan od segmenata u kojima se saradnja može intenzivirati.

„U tom smislu, kao prvi korak je dogovoreno da se obrazuje zajednički tim sa slovačke i crnogorske strane koji će pripremiti zajedničko izdanje prigodne poštanske marke povodom jubileja 20 godina od sticanja nezavisnosti Crne Gore“, rekli su iz Pošte.

Đurašković i Gandel razgovorali su i o drugim važnim temama vezanim za bilateralne odnose dvije države.

