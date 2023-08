Brendirane nove uniforme TOB-a

Budva, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija Budva (TOB) izradila je brendirane ljetnje i zimske muško–ženske uniforme za zaposlene na turističkim informativnim biroima, u cilju unaprijeđenja promotivnih aktivnosti.

TOB je odlučila da ove godine izradi brendirane uniforme za zaposlene na informativnim biroima koji rade na “prvoj liniji” u direktnoj komunikaciji sa turistima prilikom prijave boravka po dolasku u Budvu.

“Imajući u vidu da prvi utisak o Budvi zavisi od predusretljivosti i izgleda zaposlenih na info-punktovima, TOB se odlučila da kreaciju uniformi povjeri renomiranom crnogorskom modnom kreatoru, Borisu Ćaliću, koji je slične poslove radio za avio-kompanije, umjetnike iz oblasti klasične muzike, elitne hotelske rizorte i razne druge klijente, kako bi uniforme bile kreirane po standardima poslovnog kodeksa u oblačenju, u skladu sa savremenim modnim koloritnim trendovima i autentičnim budvanskim detaljima”, navodi se u saopštenju.

Ćalić, koji je magistrirao na londonskom koledžu za modu, je inspiraciju za brendiranje uniformi našao u jednoj od najstarijih mediteranskih voćki – smokvi.

Ljetnju i zimsku uniformu karatkterišu potpuno prirodni, prijatni i lagani materijali, koji prevashodno odišu elegancijom i udobnošću za mladalačko osoblje turističkih info biroa širom teritorije Opštine Budva.

Budvanski turistički informativni biroi, u kojima rade zaposleni, su svi uslovni, sa klima uređajima, ali u sezonskom špicu i pretoplim ljetnjim mjesecima zaposleni moraju gravitirati i van radnog mjesta, u skladu sa potrebama prijavljenih gostiju.

Posao za odabir materijala, kao i za samo šivenje, po tenderu je povjeren firmi Centroslavija iz Podgorice, koja će u narednim danima isporučiti kompletne uniforme za 60 stalnih, kao i ljetnje za jos toliko sezonskih informatora na punktovima.

