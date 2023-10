Bregu: Radeći na digitalnoj transformaciji, radimo na evropeizaciji regiona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Digitalni samit Zapadnog Balkana pokrenuo je novu fazu regionalne saradnje u oblasti digitalizacije, kazala je generalna sekretarka Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) Majlinda Bregu i poručila da radeći na digitalnoj transformaciji, rade na evropeizaciji regiona.

Digitalni samit Zapadnog Balkana, šesti po redu, čiji je domaćin Bosna i Hercegovina (BiH), a koji je podržao RCC, počeo je jutros u Sarajevu.

Kako je saopšteno iz RCC, Bregu je, na svečanom otvaranju samita, kazala da je digitalni samit Zapadnog Balkana zaista pokrenuo jednu novu kvalitativnu fazu regionalne saradnje u oblasti digitalizacije.

„Objedinio je principe saradnje, inkluzivnosti i postavljanja rezultata koje treba postići među vladama šest ekonomija Zapadnog Balkana i regionalnih i međunarodnih partnera, pri čemu se naslanja i na važan doprinos koji daje sam sektor“, rekla je Bregu.

Ona je navela da su prije četiri godine, na drugom Digitalnom samitu Zapadnog Balkana, pokrenuli proces smanjivanja cijena rominga unutar regiona i između Zapadnog Balkana i Evropske unije (EU) potpisivanjem Regionalnog sporazuma o smanjenju cijena rominga, koji je bio preduslov za deklaraciju sa EU.

Kako je istakla Bregu, kao rezultat toga, dvije godine kasnije, odnosno 2021, ukinut je roming u svih šest ekonomija Zapadnog Balkana.

„A od ove sedmice su smanjene cijene prenosa podataka u romingu između EU i regiona, na osnovu Deklaracije koju su prošle godine na samitu EU i Zapadnog Balkana u Tirani potpisali operateri iz EU i regiona, i zvanično su stupile na snagu,“ rekla je Bregu.

Kako je saopšteno, učesnici samita pozdravili su smanjenje cijena rominga između EU i Zapadnog Balkana i pohvalili ulogu RCC u tom procesu.

„Kako Digitalni samit zaokružuje svoj put kroz ekonomije regiona, pri čemu je ovo zadnji događaj u ovom formatu, sada moramo ciljati visoko u pravcu brže digitalne povezanosti i pristupačnost u regionu“, kazala je Bregu.

Kako je navela, radeći na digitalno transformisanom, ali inkluzivnom, zajedno jačem Zapadnom Balkanu, prave važne djelove isprepletenih niti utkanih u tkivo evropeizacije regiona.

To je, prema riječima Bregu, put ka povezanijoj, dostupnijoj i pristupačnijoj budućnosti za sve čemu su u RCC-u u potpunosti predani i posvećeni.

„Naša uloga okupljanja svih aktera bez izuzetka, kao i stručnost i kapaciteti za olakšavanje procesa će i dalje biti glavna podrška na izazovnom putu digitalizacije koji je pred nama“, poručila je Bregu.

Iz RCC su naveli da je cilj Digitalnog samita Zapadnog Balkana unapređenje saradnje i inovacija ekonomija regiona u digitalnoj sferi.

Na samitu se, kako su kazali, okupljaju lideri sektora digitalizacije, donosioci političkih odluka, preduzetnici i zaljubljenici u tehnologiju.

„Tokom dva dana trajanja samita učesnici će imati priliku da učestvuju u informativnim diskusijama, prisustvuju panel sesijama, istraže najnovije tehnologije i povežu sa se istomišljenicima iz regiona, ali i šire“, rekli su iz RCC.

Oni su naveli da će Digitalni samit poslužiti kao platforma za razmjenu znanja, iskustava i dobrih praksi s ciljem podsticanja digitalne transformacije i ekonomskog rasta na Zapadnom Balkanu.

Iz RCC su kazali da podržaju taj najveći digitalni događaj već šesti put zaredom.

Digitalni samit Zapadnog Balkana se održava godišnje u okviru Berlinskog procesa i agende za zajedničko regionalno tržište Zapadnog Balkana.

Nakon prvog Digitalnog samita Zapadnog Balkana koji je održan u Skoplju 2018, a potom u Beogradu, Tirani, Podgorici i Prištini 2019, 2020, 2021. i prošle godine, domaćin ovogodišnjeg šestog Digitalnog samita su vlasti BiH.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS