Branko Mitrović proglašen za menadžera godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za menadžera godine u velikim preduzećima je, shodno odluci Upravnog odbora Asocijacije menadžera (AMM), odabran izvršni direktor kompanije One Crna Gora, Branko Mitrović, koji je istakao ulogu svog tima bez čijeg doprinosa uspjeh ne bi bio moguć.

U kompaniji One su naveli da je Mitrović lider koji vjeruje u snagu timskog rada i podržava razvoj svakog člana One tima.

“Njegova predanost, trud i stručnost su ga korak po korak, od početne dovele do liderske pozicije u telko biznisu. Sa više od 25 godina iskustva industriji, pokazao je da je put do uspjeha moguć uz neprekidan razvoj, podršku tima i vjeru u potencijal svakog zaposlenog”, navodi se u saopštenju.

Mitrović je kazao da ova nagrada za njega predstavlja čast, ali i obavezu da i u budućnosti slijedi isti put, vodeći se najvišim profesionalnim standardima.

“Uz izraze zahvalnosti AMM-u, želio bih da u kontekstu izbora za menadžera godine istaknem ulogu mog One tima, bez čijeg doprinosa nijedan od naših uspjeha ne bi bio moguć. Zapravo, moje veliko hvala za sve njih, podrazumijeva činjenicu da je liderske sposobnosti moguće iskazati samo ako ste okruženi ljudima koje krase najbolji ljudski i profesionalni kvaliteti”, poručio je Mitrović.

Ova nagrada za One tim izuzetno je značajna baš zato što, zajedno sa prošlogodišnjim priznanjem za Najboljeg poslodavca po mjeri djece i porodice koja je u saradnji sa predstavništvom UNICEF-a u Crnoj Gori prvi put dodijeljena nekoj kompaniji, formira pun krug u priči o uspjehu.

“Ovogodišnje priznanje za nas je izuzetno važno i zbog toga što znamo da Crna Gora ima veoma mnogo sjajnih menadžera koji upravljaju svojim kompanijama vodeći ih ka uspjehu, ali i istovremeno dokazujući da u našoj zemlji, vođene sjajnim idejama, velikim radom i snažnim liderstvom, danas postoje sjajne biznis priče pune potencijala za vrijeme koje dolazi”, kazao je Mitrović.

O tome, kako su rekli u kompaniji One, između ostalog svjedoči i ovogodišnja jaka konkurencija koju je činila 91 kandidatura. U toj areni Upravni odbor AMM-a izdvojio je 12 najboljih kojima će na svečanosti 8. maja uručiti prestižna priznanja.

Mitrović je čestitao svim laureatima čije su uspješne priče nagrađene na ovogodišnjem izboru AMM-a.

