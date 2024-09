Bord predložio Stojanovića za direktora kompanije To Montenegro

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora nacionalne avio-kompanije To Montenegro, predložio je Vladi da za izvršnog direktora izabere došadasnjeg vršioca dužnosti direktora Vukadina Stojanovića.

Vlada bi Stojanovića, zavisno od administrativnih procedura, mogla da imenuje za direktora na sjednici tokom ove ili naredne sedmice, prenosi portal Vijesti.

Prema Statutu kompanije, izvršnog direktora nakon konkursa predlaže Odbor direktora, a imenuje ga Vlada.

Stojanović je na poziciji vršioca dužnosti direktora od jula, kada je naslijedio Marka Anžura, kojeg je Vlada smijenila.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS