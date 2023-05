Borba protiv inflacije zavisi od geopolitičke situacije i ranjivosti ekonomija

Budva, (MINA-BUSINESS) – Borba protiv inflacije i buduća ekonomska kretanja zavisiće od daljeg razvoja geopolitičke situacije, stepena ranjivosti ekonomija na eksterne šokove i efikasnosti makroekonomskih politika, ocijenjeno je na Samitu guvernera centralnih banaka, ministara finansija i direktora poreskih uprava zemalja regiona.

Na panelu guvernera centralnih banaka pod nazivom Održavanje stabilnosti cijena i bankarskog sistema u neizvjesnim vremenima, održanom u okviru Samita koji je počeo u Budvi, govorili su guverneri i viceguverneri osam zemalja regiona.

Oni su govorili o, kako je saopšteno iz Centralne banke (CBCG), instrumentima monetarne politike usmjerenim na suzbijanje inflacije, očuvanju cjenovne i finansijske stabilnosti, pružanju podrške ekonomskom rastu i razvoju, saradnji fiskalnih i monetarnih vlasti, kao i o brojnim drugim pitanjima.

Učesnici panela su se saglasili u ocjeni da će borba protiv inflacije i uopšte buduća ekonomska kretanja zavisiti od tri ključna faktora: daljeg razvoja geopolitičke situacije na globalnom nivou, stepena ranjivosti pojedinačnih ekonomija na eksterne šokove, koji je određen njihovom strukturnom prilagođenošću, te efikasnosti makroekonomskih politika, koja se postiže adekvatnim sadejstvom monetarnih i fiskalnih politika.

Takođe je konstatovano da se odgovornost centralnih banaka, pored ključnih ciljeva očuvanja cjenovne i finansijske stabilnosti, odnosi i na pružanje adekvatne podrške ekonomskom rastu i razvoju, kako bismo ubrzali konvergenciju sa zemljama Evropske unije.

“U uslovima rasta kamatnih stopa, koji može dovesti do povećanja nekvalitetnih kredita, monetarne vlasti se moraju obazrivo odnositi prema zaštiti klijenata i kontinuirano pratiti kvalitet aktive, radi sagledavanja potrebe preduzimanja odgovarajućih mjera”, navodi se u saopštenju.

Samit organizuje Savez ekonomista Srbije sa beogradskim nedjeljnikom NIN, kao glavnim medijskim partnerom.

Finansijska i monetarna stabilnost regiona u neizvjesnim vremenima produžene geopolitičke i ekonomske krize je tema ovogodišnjeg Samita, čiji su pokrovitelji CBCG, Ministarstvo finansija i Uprava prihoda i carina Crne Gore.

Predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović predstavio je na Samitu makroekonomska kretanja koja karakterišu svjetsku ekonomiju i zemlje eurozone i Zapadnog Balkana, kao i projekcije za naredni period.

„Iako inflacija pada, a velike ekonomije ostvaruju bolje rezultate u odnosu na očekivanja iz prošle godine, i dalje su prisutni brojni rizici, poput neizvjesnosti daljeg toka rata u Ukrajini, mogućeg „pucanja balona“ na tržištu nekretnina i prelivanja negativnih efekata, te krize duga u prezaduženim zemljama“, rekao je Vlahović.

Guverner CBCG Radoje Žugić ukazao je na značaj ovakvih skupova i kazao da su oni dragocjena prilika za razmjenu mišljenja i iskustava zemalja regiona, posebno u neizvjesnim i izazovnim vremenima poput sadašnjeg, kada su naše ekonomije izložene brojnim eksternim i internim rizicima.

Drugog dana Samita biće održani paneli ministara finansija i direktora poreskih uprava regiona, u okviru kojih će se diskutovati o javnim finansijama, obezbjeđivanju pretpostavki za ekonomski rast, te reformi i modernizaciji poreskih administracija.

