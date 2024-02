Borančić: Ograničavanje marži dovešće do povećanja cijena i nestašice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predlog Vlade da ograniči marže trgovcima nema ekonomske logike i ne može, u krajnjem, rasteretiti suštinski građane od pritiska inflacije, a s druge strane samo će biti teret privredi, ocijenio je potpredsjednik Liberalne partije (LP), Ammar Borančić.

“Slični pokušaji u državama regiona protekle dvije godine neslavno su završili i nijesu dali željene rezultate, pa ostaje nejasno čemu još jedan eksperiment u Crnoj Gori umjesto suštinskog suočavanja sa ekonomskim problemima. Ipak pozdravljamo što se Vlada konačno uopšte i interesuje za životni standard građana, međutim, iako su kritikovali akciju Stop inflaciji prethodne Vlade, oni sada rade gotovo istu stvar”, naveo je Borančić.

On je objasnio da će ograničavanje marži na određene proizvode direktno uticati na povećanje cijena ostalih proizvoda, kako bi trgovci nadoknadili eventualne gubitke, te će građani ono što “ne plate na mostu, platiti na ćupriji”, što nije ništa novo u ekonomskoj logici ove Vlade.

“Dodatno, postoji ozbiljan rizik da može doći do nestašice osnovnih životnih proizvoda na koje se marže ograničavaju, jer ekonomska logika govori da će trgovine jednostavno prestati da plasiraju takve proizvode na tržište. U konačnom, takva mjera prijeti da samo ugasi male privrednike koji neće moći da izdrže takav pritisak dok će se veliki kroz podizanje ostalih cijena izboriti sa nametom, a najveća žrtva ponovo će biti građani”, smatra Borančić.

On je kazao da se umjesto restrikcija i nameta, Liberalna partija zalaže za stimulativne mjere, koje su nedavno i predložili Vladi kroz paket ekonomskih i antiinflatornih mjera.

“Umjesto krpljenja ekonomskih rupa, Crnoj Gori je potreban novi ekonomski zamah kroz jačanje domaće privrede dodatnim olakšicama i podsticajima. Najugroženije kategorije obezbijediće se kroz kreiranje socijalne korpe, dok se ozbiljniji udarci na standard građana kroz poskupljenja amortizuju kreiranjem robnih rezervi kroz saradnju sa privredom”, naveo je Borančić.

On je dodao da su setom podsticajnih mjera koje su predložili potrebno je, ne ograničavati već podstaći domaće privrednike, poljoprivrednike i druge proizvođače da plasiraju crnogorske proizvode, uvežu i jačaju svoje kapacitete, osnaže cirkularnu ekonomiju u državi i na taj način imaćemo smanjenje cijena i njihovu stabilnost bez potrebe za restikcijama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS